彰化輔導工廠納管選擇性收件？ 頭家狂轟唬爛騙自首

彰化市是彰化縣首善之區，住宅密集度高，商家林立。（記者張聰秋攝）

2022/03/04 14:26

〔記者張聰秋／彰化報導〕距離政府今年3月19日前輔導未登記工廠申請納管的大限不遠了，彰化縣許多工廠最近都接到縣府掛號信件，提醒受理時間將屆想納管得快，但不少工廠老闆質疑縣府唬爛！選擇性收件！廠區若有動力設備會被退件，他們抨擊「沒有動力設備怎叫工廠呢？」縣府言行不一，只是要騙老闆自首工廠不合法，無心輔導納管並協助臨登申請，老闆怕「自投羅網」惹來一身腥。

經濟暨綠能發展處：認定問題

對此，經濟暨綠能發展處強調這是認定上的問題，依照工廠管理輔導法第3條規定，工廠管理輔導法所稱的工廠，是指有固定場所從事物品製造、加工，其廠房達一定面積，或其生產設備達一定電力容量、熱能者。因此，沒有生產設備之倉庫非屬工廠，依法無需纳管，也非該法的適用範圍。全台未登記工廠中央和地方都有清冊列管，但列管對象實際現況可能會有所變化，業者可藉此次纳管機會，再行檢視是否符合納管資格，如符合資格，縣府也會積極輔導業者合法化。

不願具名的製造業者說，縣府話都說得很好聽，要業者自己提出申請納管，結果業者相信縣府乖乖提出了，遇到的問題還真不少，只要工廠有動力設備，承辦的代書就直接說這樣不行送件，有動力設備問題很大，最好是倉庫類型的靜態工作場所，問題是沒有動力設備還需要叫工廠嗎？

老闆納悶不已，礙於受理期限將屆，拜託代書硬著頭皮先送件，後續看情況再說了！

截至今年2月25日止，彰化縣申請納管未登記工廠3880件，核准2704件，申請臨時工廠登記1531件，核准發特定工廠登記1498件，合計申請納管數5411件，納管比例約60%。

經綠處表示，目前縣內核准納管件數全國第一高，全縣推估目前應納管未納管家數尚有3000到4000家左右，政策納管對象以2016年5月19日前成立的低污染工廠為主，低污染認定基準依照經濟部公告執行。

彰化縣是全國第四工業大縣，合法登記之工廠家數約1萬多家，未登記工廠家數更是不少，配合工廠管理輔導法的修正施行，經濟部於2019年推動工廠管理輔導法修法，以「全面納管，就地輔導」為目標，並於2019年3月20日正式施行，明定2016年5月19日前既有生產營運中低汙染工廠，必須於2年內申請納管、繳納輔導金、3年內提出改善計畫、10年內完成改善計畫並取得特定工廠登記，總計給予20年期限取得用地合法。（14:42更新）

彰化縣人口125萬餘人，合法工廠與未登記工廠家數相近，縣府輔導未登記工廠申請納管，卻遭頭家質疑，選擇性收件，不收有動力設備的工廠，頭家傷透腦筋。（縣府提供）

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