無敵髒！彰化颳起紅色空污風暴 AQI快爆表

今天上午，彰化縣伸港鄉天空灰濛濛，空品差。（記者張聰秋攝）

2022/03/04 10:07

〔記者張聰秋／彰化報導〕無敵髒！受東北季風挾帶境外污染物影響，彰化縣空氣品質颳起「紅色警示」等級的空污風暴，4個監測站已有2個測站顯示即時空氣品質指標（AQI）高到快爆表超過158，對所有族群都不健康。環保局提醒民眾，空污會持續到明天（5日），提醒民眾減少戶外活動、減少開窗，並搭乘大眾運輸工具。

今天上午彰化縣彰化市、二林鎮等最北和最南的地區宛如「霧城」，上午9點15分時AQI更高達158，不僅向來被當成空氣品質好壞指標的八卦山大佛再度被「蒙塵」，空品最糟時整個臉部幾乎看不見。

根據環保署環境即時通今天上午8點57分大氣環境監測顯示，彰化市空氣品質AQI155達到紅色警示等級已逼近爆表，環保局官網顯示即時空氣品質指標，今天早上9點15分，全縣4個空氣品質監測站，彰化站AQI158最高，其次是二林站AQI156，兩站同時都達到紅色警示等級，線西站AQI145、大城站AQI102，空污濃度略低一些，還是在橘色警示等級。

不少出門上班上學的通勤族，出門明顯感受到大白天視線怎麼那麼差，天空灰濛濛、霧濛濛，車子行進中，連車窗都不敢開，只要一打開車窗，就感受到髒空氣造成眼睛乾澀的不適，趕緊關閉車窗開啟冷氣，保持車內空氣流通，連待在家裡的長者紛紛緊閉門窗，開啟空氣清淨機，減少呼吸到髒空氣。

環保局發現這波空品不良肇因於風速太低，大氣擴散條件不佳，污染物不易擴散，空氣中的雲霧能見度降低，使得空氣品質變差，呼籲民眾宜減少戶外活動，做好自我防護，敏感族群最好避免出門。

環保署環境即時通顯示，今天彰化地區空污達到對所有族群都不健康的紅色警示。（圖擷取自環保署APP）

今天上午彰化地區彰化、二林空氣品質監測站AQI都快爆表，進入紅色警示，對所有族群都不健康。（圖擷取環保局官網）

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