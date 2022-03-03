頂番婆通樂！「彰北快捷道路」最後1.2公里 確定今年動工

在鹿港鎮新舊人和橋的洋仔厝堤岸道路，幾乎都無法會車，有的只能讓小車勉強通行。（彰化縣政府提供）

2022/03/03 17:47

〔記者劉曉欣／彰化報導〕歷經20多年終於等到了！被封為「彰北快捷道路」的洋仔厝溪堤岸道路，最後1.2公里的頂番婆市區路段，確定今年動工，預計2024年完工，終結「水龍頭故鄉」上下班交通打結惡夢！

彰化縣議員凃淑媚說，洋仔厝溪堤岸道路拓寬工程就剩最後這一哩路，這對頂番婆地區來說意義非常重大，已完工的堤岸道路又筆直又寬，唯獨就剩頂番婆最熱鬧的這一段路太窄，讓頂番婆交通好像被掐住脖子一樣。完工之後，從國道1號下彰化交流道，就可直接轉入洋仔厝溪堤岸道路，銜接台17線、台61線都很便利。

工務處長林漢斌指出，洋仔厝溪堤岸道路拓寬工程逐年分段發包施工，目前剩下頂番婆路段約1.2公里，多次流標，最後改為2個標案發包，第1標為頭汴埤到頂番市場段，預計4月動工；第2標則包含新、舊人和橋改建工程，預計下半年度上網招標，兩個標案工程經費約為9億元，預計2024年完工。

林漢斌說，鹿港鎮新、舊人和橋一帶是頂番婆的黃金地帶，將採用懸臂版箱涵式工法，把部分道路寬度施設於河道內，以減少民地徵收，目前規劃頂番婆段北岸拓寬為14米的雙向4線車道，南岸為11米的雙向2車道，已完成相關土地徵收作業，新舊人和橋也會隨著拓寬工程重新改建。

為了避免新舊人和橋拆除改建期間造成頂番婆市區的交通黑暗期，林漢斌說，舊人和橋路面比較窄，考慮先拆舊人和橋，等施作完成後再拆新人和橋，減少施工造成的不便。

洋仔厝溪堤岸道路拓寬工程，最剩下頂番婆市區的最後一哩路。（記者劉曉欣攝）

洋仔厝溪堤岸道路拓寬工程在頂番婆路段遇到瓶頸，地處黃金地段，部分路段卻窄到只容1部車通行。（記者劉曉欣攝）

洋仔厝溪堤岸道路拓寬工程在頂番婆路段遇到瓶頸，部分路段窄到只容1部車通行。（記者劉曉欣攝）

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