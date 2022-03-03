彰化2童確診 同住爸媽去過美髮院、眼鏡行

彰化今新增2例確診個案，衛生局公布確診接觸者的足跡。（縣府提供）

2022/03/03 17:34

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣衛生局今天下午4點證實，彰化縣2名讀幼兒園和國小的男童，採檢確診感染本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），2確診個案都是桃園米迪幼兒園群聚案件的確診者，兩人在確診前因同住爸媽去過眼鏡行和美髮院洗頭與剪頭髮，衛生局列為疫調足跡。衛生局長葉彥伯表示，2童是桃園返鄉家族群聚時間接觸感染，疫調結果共匡列採檢47人，居家隔離21人。

衛生局公布確診者足跡，2月26日下午3點48分到晚上9點，去過彰化縣鹿港鎮「Afresh森圓沙龍」，2月26日晚上9點36分到10點去過鹿港鎮中信眼鏡鹿港店，請民眾提高防疫意識，自出入該場所起14天內，有身體不適儘速採檢並就醫治療。

今天2例新增本土病例，為桃園米迪幼兒園群聚案衍生，葉彥伯指出，彰化縣PCR檢測已經超過28萬人，近5日陽性率包含今天2例為0.05%，全縣PCR的人數與居家抗原快篩等人數，因春節期間與桃園幼兒園案衍生而上升。

今天彰化確診的2例，為2月25日連假桃園幼兒園指標個案一家4口，自桃園回到彰化娘家過節，在群聚過程中，與桃園指標個案的阿公、阿嬤還有舅舅、舅媽，以及唸國小的大表哥和讀幼兒園的小表哥有接觸，他們6人當中，阿公、阿嬤疫苗都已打過3劑，舅舅2劑、舅媽3劑，4人有疫苗保護，目前就讀國小的9歲大表哥和5歲唸幼兒園的二表哥，今確診感染。

葉彥伯說，桃園幼兒園指標個案大表哥3月2日發燒CT值13，二表哥3月2日無症狀感染，CT值28，這次感染的都是小朋友，因為小朋友都沒有接種疫苗，阿公阿嬤和舅舅、舅媽因為都已完整接種3劑疫苗或2劑疫苗，目前均未被感染，由該案就知道打疫苗真的非常重要。

葉彥伯表示，這起從北到南傳染鏈的時間軸與去年疫情期間相似，該家族就讀桃園米迪幼兒園指標個案男童一家人，包括父母、弟弟都陸續確診，一家4口是在2月25日晚間回彰化娘家時，尚不知道已被感染，當天深夜11點接到幼兒園通知，2月26日一早9點就趕回桃園採檢，當天下午3點10分返回彰化外公家，彰化縣衛生局當天深夜11點接獲桃園衛生局通知，桃園指標個案與爸爸確診，同日凌晨，指標個案的弟弟也確診，衛生局立即進行彰化家族的匡列。

衛生局除了針對指標個案外公家族進行匡列、採檢、隔離外，由於確診個案的父母最近曾到美髮院和眼鏡行，因為是密閉空間加上時間長，衛生局針對該美髮院相關人士都匡列採檢隔離，父親也曾到眼鏡行，時間較短仍進行採檢，本月2日下午，指標個案的媽媽與大表哥、二表哥也在隔離期間陸續確診。

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彰化縣今新增2例確診者，是桃園幼兒園指標個案的衍生。（縣府提供）

彰化縣公布彰化2男童感染確診時間軸，目前已匡列採檢47人，居家隔離21人。（縣府提供）

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