警訊！萬物齊漲波及 種稻血本無歸

葉豐端大歎萬物齊漲，就是稻米的收購價不漲。（記者顏宏駿攝）

2022/03/03 16:53

〔記者顏宏駿／彰化報導〕又到了一期稻作播種的季節，受到物價和油價波動影響，播種所需的秧苗、肥料和翻田、插秧代工價格漲了近2成，農民大嘆，「什麼東西都漲，就是稻穀的收購價格不漲」，現在是賠本種稻，這波漲價潮可能帶來另一次「滅農（棄農休耕）」的後果，他們呼籲，農委會應儘早跟糧商協調，提高稻穀收購價。

彰化縣溪州稻米產銷班長葉豐端說，才過完年，所有的插秧成本通通都漲，每1分地約要33盤秧苗，成本約從1200元漲到1350元；耕耘機的代耕費每分地從1300元漲到1400元；插秧機代工費每分地從600元漲到650元，上述3項成本加起來，每分地的插秧成本就漲了300元，將來要用的肥料、農藥費用漲得更離譜，平均逾2成。

他說，平均種稻成本上漲約1成5，農民為了生活只能忍痛吸收，將來收割時，他們面對的是「數十年如一」的稻穀收購價，去年一期稻作100台斤收購價是950元，二期稻作是1050元，過去20年永遠都在每台斤1000元上下游走，就算豐收也沒用，量大，收購價反而低。

他說，收購價格低，若用慣行農法栽種，平均每分地過去淨賺約1000元，現在栽種成本樣樣漲，扣掉上述漲價的栽種成本，種稻等於「阿婆炊碗粿，倒貼」，「別肖想」種稻能賺錢，因為糧商的收購價永遠是「不二價」，種得再好，價格都一樣，「這真是稻農的悲哀」。

他說，他的孩子都已長大，最悲慘的是那些返鄉耕種的青農，有家要養，單靠家裡幾分地的稻田根本無力養家，就他所知，已有一些老農因這波漲價潮而休耕，青農則是轉種其它較有價值的作物，稻子是國家的糧食主力，如今稻田能創造的價格卻是如此低廉，「拜託糧商今年提高稻穀的收購價」。

溪州鄉農會總幹事彭顯賦也為農民請命，他說，萬物齊漲，弱勢農民的農民只能「含憤接受」，要讓農民能維持以往的生計，關鍵在於糧商，希望農委會儘早和糧商協商，提高今年的收購價，否則棄田休耕的農民會越來越多。

稻米的播種成本樣樣漲。（記者顏宏駿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法