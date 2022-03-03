抓到了！彰化1週查獲4起空污違規 重罰70萬

彰化縣颳起空污風暴，環保局祭出科技執法加強取締不法，一週內查獲4起違規情事，並依空氣污染防制法加重裁罰70萬元罰鍰。（環保局提供）

2022/03/03 16:24

〔記者張聰秋／彰化報導〕受東北季風挾帶境外污染物影響，中部地區空氣品質達「橘色提醒」或「紅色警示」等級，彰化縣颳起空污風暴，環保局祭出科技執法加強取締不法，一週內查獲4起違規情事，並依空氣污染防制法加重裁罰70萬元罰鍰。

4起違規案件有科技材料廠未依許可逕行超量操作，營建工地、物料堆置防塵網未完全覆蓋，車行路徑粗級配厚度不足等缺失，還有預拌混凝土粒料堆置場運輸車輛未使用洗車設備致泥沙污染路面，都被依空氣污染防制法加重處分。

環保局長江培根表示，這次空品不良主要受境外污染傳輸影響，環保局為降低在地污染累積問題，加強查緝縣內工廠是否仍有於空品不良期間違規操作情形，鎖定感測器監控常發生污染高值之熱區及時段，派員兵分多路加強稽查，運用空拍機進行空中巡邏，提升機動性及擴大稽查範圍，一週來分別在埤頭鄉、和美鎮及線西鄉等地查獲違反空污法開罰。

另一方面，環保局啟動應變通知縣內前74大公私場所執行空污自主管理或友善降載，並協商中科二林園區、榮成紙業、力麗公司及力鵬公司等廠商配合降載減排、加強營建工地裸露地灑水及洗街作業，並於中科二林及台76線完成設置微型感測器，遏止異常污染排放情事，以減緩空氣品質惡化。

4起違規案件有科技材料廠未依許可逕行超量操作，營建工地、物料堆置防塵網未完全覆蓋，車行路徑粗級配厚度不足等缺失，還有預拌混凝土粒料堆置場運輸車輛未使用洗車設備致泥沙污染路面，都被依空氣污染防制法加重處分。 （環保局提供）

環保局為降低在地污染累積問題，加強查緝縣內工廠是否仍有於空品不良期間違規操作情形，鎖定感測器監控常發生污染高值之熱區及時段，派員兵分多路加強稽查。（環保局提供）

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