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    首頁　>　彰化縣

    風中殘燭八卦山大佛「醫美」終動！修復工程開工祭典年底完成

    風中殘燭的八卦山大佛，修復工程終於動了，預計今年年底完成，工程重點處理佛身表層塗漆毀損，修復建物漏水問題，大佛色澤以黑紅色調具金屬平光為原則，蓮花座維持金色。（記者張聰秋攝）

    風中殘燭的八卦山大佛，修復工程終於動了，預計今年年底完成，工程重點處理佛身表層塗漆毀損，修復建物漏水問題，大佛色澤以黑紅色調具金屬平光為原則，蓮花座維持金色。（記者張聰秋攝）

    2022/03/03 13:45

    〔記者張聰秋／彰化報導〕61年前落成的彰化八卦山大佛，是彰化縣精神地標，更是彰化人的共同回憶，然而因年久失修，斑駁龜裂嚴重，已到風中殘燭的景象，縣府編列整修經費，工程發包一再流標，好不容易去年年底發包出去，彰化縣文化局今天舉辦修復工程開工祭典儀式，不少人直呼真的太感動了，希望順利施工，不要再半途停工還告上法庭。

    曾是東亞第一大佛也是彰化八景之一的八卦山大佛，修復工程一波三折，縣府雖多次編列整修經費，但工程發包一再流標，或是招標動工後因工程糾紛而停工，命運坎坷，大佛面貌在風吹日曬雨淋下，破爛加速。

    前年2020年，縣府發包修復工程也動工，怎知施工到一半，發生建築師和營造廠紛爭使得工程停擺，還對薄公堂，經過各方努力，直到去年底才又發包完成。

    文化局今在大佛前舉辦「彰化縣歷史建築彰化八卦山大佛修復工程開工祭典」，儀式簡單隆重，縣長王惠美、彰化縣八卦山大佛風景協會董事長張世良等人與會，眾人期待重新動工後，可以如期為大佛換新衣，脫掉破爛的外衣。

    王惠美說，八卦山大佛是大家的共同的記憶，也是歷史建築，經過時間的考驗與風吹日曬的淬鍊，大佛外表有受損需要進行整修，縣府向文化部爭取2635萬元經費，縣府配合款465萬元，總金額計3100萬元，用來修復歷史建築，工程期預計300個日曆天，希望今年年底前施工完成。

    大佛修復工程重點在處理佛身表層塗漆毀損，修復建物漏水問題，大佛色澤將以黑紅色調具金屬平光為原則，亮度深淺以現況調色為主，蓮花座顏色依照文化資產審議會通過之修復再利用計畫內容維持金色，藉此延續歷史建築的文化資產價值。

    彰化縣文化局今在大佛前舉辦修復工程動土祭典儀式，祈求施工順利。（記者張聰秋攝）

    彰化縣文化局今在大佛前舉辦修復工程動土祭典儀式，祈求施工順利。（記者張聰秋攝）

    眾人祈求大佛修復工程順利在今年年底前完成，讓大佛脫掉破爛號的外衣，恢復美麗的樣貌。（記者張聰秋攝）

    眾人祈求大佛修復工程順利在今年年底前完成，讓大佛脫掉破爛號的外衣，恢復美麗的樣貌。（記者張聰秋攝）

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