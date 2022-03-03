霧茫茫髒兮兮！彰化空氣品質差 週六前少出門

環保署環境即時通今天中午12時大氣環境監測顯示，彰化颳空污風暴，AQI已達到147，PM2.5更是超過150，對敏感族群不健康。（圖擷取自網站APP）

2022/03/03 13:16

〔記者張聰秋／彰化報導〕霧茫茫髒兮兮！環保署環境即時通今天中午12時大氣環境監測顯示，中部地區多個縣市空氣髒兮兮，針對中部及台西地區空氣品質指標發布橘色提醒，其中彰化縣空氣品質指標AQI更是高到破表已達到147PM2.5（細懸浮微粒）更是超過150，對敏感族群不健康。

彰化縣環保局表示，這波空污持續到週六（5日），提醒民眾減少戶外活動、減少開窗，並搭乘大眾運輸工具。

環保署YouTube全台空品區播報「空品你好」報出，由於受到境外污染往中南部傳送的關係，大環境天氣轉東風不利污染擴散，加上，水平及垂直擴散條件不佳，週六前全台西半部空品變差，最好減少戶外活動，尤其是敏感族群更要做好防護。

今天不少民眾開車出門，穿梭大街小巷，明顯感受到大白天視線也差，眼前一片霧濛濛，車子行進中，連車窗都不敢開，只要一打開車窗，就感受到髒空氣造成眼睛乾澀的不適，趕緊關閉車窗開啟冷氣，保持車內空氣流通。

環保局長江培根指出，這星期受到東北季風挾帶境外污染物影響，中部地區空氣品質達「橘色提醒」或「紅色警示」等級，彰化縣空品不良主要受境外污染傳輸影響，在不確定高下，建議民眾非必要儘量不要外出，外出一定要加強個人健康防護，配戴口罩，多搭乘大眾運輸工具，減少汽機車排放廢氣加速空氣惡化。

彰化縣這波空污風暴持續到周六，今天已出現橘色警戒，空氣很髒，行車視線灰濛濛。（圖擷取網站）

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