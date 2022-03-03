彰化大停電11萬多戶暗摸摸106分鐘 上午10：46全數復電

今天早上9點左右，彰化縣伸港鄉彰新路7段一帶，無預警停電，造成路口交通號誌失靈，燈源不閃。（記者張聰秋攝）

2022/03/03 12:22

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣近一半鄉鎮今天上午驚傳大停電，受影響戶數11萬多戶，占全縣用戶92萬多戶1成左右的比例，台電彰化區營業處長陳据湖表示，今天上午10點46分已全數恢復供電，受影響的戶數，總公司已在研議減價補償等優惠措施，方案確定後，會在下期或下下期帳單直接扣抵。

陳据湖指出，經查，彰化停電是因為南部興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，彰化地區電力系統自動切離保護，使得低頻卸載低頻二次變電所饋線跳電，經過搶修已於早上10點46分恢復正常供電。

「真行！都會區不會停只挑偏鄉的…」伸港鄉彰新路7段一帶，不少民眾抱怨，每次停電都有伸港的份。

對此，陳据湖說，這次停電原因不是彰化線路故障，主要是電網供與需不平衡，電路緊急啟動自動保護機制，為了把傷害降到最低，系統會自動依照供電輕重緩急，分階段啟動保護機制，好比說，醫療用電停了以後會造成很大的傷害，保護機制就要優先列入，先從傷害力較小的一般用戶，今天全縣11萬多戶停電遍佈整個彰化縣，戶數民生和工業用電都有，一條電路供應電力沿著路或巷供電，停了就是這條路沿線用戶，不會只挑鄉鎮停。

陳据湖強調，相關賠償和優惠辦法，公司本來就有一套制度，俟總公司研議決定後，會對外說明。

台電緊急搶修，於今天上午10點46分恢復正常供電，彰新路7段紅綠燈恢復正常運作。（記者張聰秋攝）

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