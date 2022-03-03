酷斃了！八方來援 連看個電影也要「反普廷」

熱血電影院，觀眾舉牌、呼口號「反普廷」。（記者顏宏駿攝）

2022/03/03 09:34

〔記者顏宏駿／彰化報導〕俄羅斯總統普廷發動戰爭，侵略烏克蘭引發全球怒火，普廷儼然成「全民公敵」，現在就連民眾看電影也要舉牌、呼口號，反普廷、反戰爭。

彰化縣賴和文教基金會、溪州尚水公司連日包場《時代革命》聲援香港民主革命，由於時值俄羅斯侵略烏克蘭之際，民怒沸騰，電影散場時，主辦戰位特別要求觀眾留下舉牌、呼口號，讓看電影的激情沸騰到最高點。

主辦的縣議員黃盛祿說，此值時刻，民主陣營要站在同一邊，烏克蘭雖然是小國，但有無比的精神戰力，面對強國的侵略已撐了7天，他們的抗戰意志值得台灣人省思。

他說，反文明的戰爭都發生在獨裁國家，台灣因為有民主選舉，選出來的領導者「尊重民意」，香港不能普選，特首林鄭月娥只是聽命北京的「小丑」，完全不跟抗暴的一方妥協，成為香港亂局的禍首，「昨天台灣，今日香港」，香港人更期待「明日香港，今日台灣」，面對獨裁者，民主和自由不會憑空掉下來，需要人民流血、流汗去爭取。

他說，觀看《時代革命》不忘聲援小國烏克蘭，民主的普世價值，不容獨裁者用武力去侵犯，他們要讓全世界知道，台灣人全力「反普廷，聲援烏克蘭」，透過臉書的傳播，告訴眾人「普廷你錯得離譜」。

觀眾對於「看電影反普廷」都大表歡迎，他們認為，真是酷斃了，也要把照上傳到臉書，讓世界知道「連看電影都能反普廷」。

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