「生不如死」彰化第7都恐失格 網友召喚台積電止血

今年2月彰化縣人口新生兒出生數低於死亡人口，出現「生不如死」情況。（記者張聰秋攝）

2022/03/02 21:14

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止不住！彰縣2月人口流失1311人 升格門檻恐提早喪失

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣爭取升格第七都的改制計畫書內政部審查中，無奈人口外移現象持續，加上，生肖虎年新生兒大減，且出生人口低於死亡人口，在「生不如死」以及遷出人口增加的情況下，使得今年2月又少了1311人，目前只剩125萬2997人，26鄉鎮市只有伸港和大村兩個鄉鎮人口正成長，其他全部負成長，又以彰化市流失最多，推算今年4月人口總數就會掉到125萬人以下，若未修法，靠人口優勢的升格門檻宣告喪失。

有網友在PTT討論彰化人口流失喊出召喚台積電，網友說，彰化縣沒有台積電連個大立光都沒有，小規模或家族管理的工廠一堆，要留住中壯年在家鄉成家立業，止住人口失血，難啦！還有網友說，彰化一堆人戶籍都掛在台中，都被台中吸走了，彰化沒有百貨影城，怎麼好意思要爭取升格？

對此，縣府民政處表示，縣長王惠美已在主管週報要求各局處共同研議獎勵措施，設法留住人口，目前正在彙整各局處提出因應方案，俟具體方案出爐就會馬上對外公布，盼能減緩人口外流，去年12月24日彰化縣爭取升格的改制計畫書已送達內政部，目前還在內政部審查中。

民政處指出，2009年3月彰化縣改制計畫書送內政部審查，當時人口數高達131萬2981人，遠超過125萬門檻，最終還是未過，所以人口數非能決定否升格的絕對關鍵因素，如果將來修法成功，彰化縣人口即使低於125萬，關鍵能獲得中央青睞，還是有升格成功的機會。

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