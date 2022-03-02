為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    「生不如死」彰化第7都恐失格 網友召喚台積電止血

    今年2月彰化縣人口新生兒出生數低於死亡人口，出現「生不如死」情況。（記者張聰秋攝）

    今年2月彰化縣人口新生兒出生數低於死亡人口，出現「生不如死」情況。（記者張聰秋攝）

    2022/03/02 21:14

    相關新聞請見︰

    止不住！彰縣2月人口流失1311人 升格門檻恐提早喪失

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣爭取升格第七都的改制計畫書內政部審查中，無奈人口外移現象持續，加上，生肖虎年新生兒大減，且出生人口低於死亡人口，在「生不如死」以及遷出人口增加的情況下，使得今年2月又少了1311人，目前只剩125萬2997人，26鄉鎮市只有伸港和大村兩個鄉鎮人口正成長，其他全部負成長，又以彰化市流失最多，推算今年4月人口總數就會掉到125萬人以下，若未修法，靠人口優勢的升格門檻宣告喪失。

    有網友在PTT討論彰化人口流失喊出召喚台積電，網友說，彰化縣沒有台積電連個大立光都沒有，小規模或家族管理的工廠一堆，要留住中壯年在家鄉成家立業，止住人口失血，難啦！還有網友說，彰化一堆人戶籍都掛在台中，都被台中吸走了，彰化沒有百貨影城，怎麼好意思要爭取升格？

    對此，縣府民政處表示，縣長王惠美已在主管週報要求各局處共同研議獎勵措施，設法留住人口，目前正在彙整各局處提出因應方案，俟具體方案出爐就會馬上對外公布，盼能減緩人口外流，去年12月24日彰化縣爭取升格的改制計畫書已送達內政部，目前還在內政部審查中。

    民政處指出，2009年3月彰化縣改制計畫書送內政部審查，當時人口數高達131萬2981人，遠超過125萬門檻，最終還是未過，所以人口數非能決定否升格的絕對關鍵因素，如果將來修法成功，彰化縣人口即使低於125萬，關鍵能獲得中央青睞，還是有升格成功的機會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    苗縣頭屋跌破萬人 鄉民代表選舉恐少4席
    2022/03/02 16:06

    苗縣頭屋跌破萬人 鄉民代表選舉恐少4席
    止不住！彰縣2月人口流失1311人 升格門檻恐提早喪失
    2022/03/02 15:11

    止不住！彰縣2月人口流失1311人 升格門檻恐提早喪失

    八點檔天王天后曝瘦身「關鍵時機」
    人口持續生不如死 虎年恐雪上加霜
    2022/02/11 05:30

    人口持續生不如死 虎年恐雪上加霜
    彰化人口直直落 6月前恐跌破升格直轄市門檻125萬人
    2022/02/09 22:55

    彰化人口直直落 6月前恐跌破升格直轄市門檻125萬人
    屏東議員減12席？選舉人口基準日可望守住80萬大關 保住55席
    2022/02/08 16:37

    屏東議員減12席？選舉人口基準日可望守住80萬大關 保住55席
    彰化縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播