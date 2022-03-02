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    首頁　>　彰化縣

    民進黨鹿港鎮長選舉乏人問津？ 被點名的2人回應了！

    全力推廣競技龍舟的黃世州證實，民進黨中央確實有詢問他參選鹿港鎮長的意願，他仍在「考慮中」。（資料照，記者劉曉欣攝）

    全力推廣競技龍舟的黃世州證實，民進黨中央確實有詢問他參選鹿港鎮長的意願，他仍在「考慮中」。（資料照，記者劉曉欣攝）

    2022/03/02 20:27

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨彰化縣鹿港區的縣議員初選搶破頭，但鹿港鎮長選戰卻乏人問津？民進黨彰化縣黨部透露有2個人選接觸中，分別為推廣競技龍舟的黃世州與新人施喻琁；黃世州表示「考慮中」；施喻琁強調，會登記縣議員初選，若黨徵召他就會往前衝！

    民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，鹿港區包括鹿港鎮、福興鄉與秀水鄉，目前只有福興鄉長蔣煙燈是民進黨籍，蔣煙燈也確定將爭取連任，而根據他走訪基層了解，綠營基層在鹿港鎮長、秀水鄉長的參選意願上並不高。

    由於鹿港鎮、秀水鄉都曾經由民進黨黃振彥、梁禎祥拿下鄉鎮長寶座，代表民進黨在鹿港、秀水確實有實力打贏選戰，因此，邱建富強調，黨內初選就算鹿港鎮長部分沒有人登記，也會全力尋找最佳戰將披掛上陣。

    黃世州出身鰻魚世家，曾在鹿港高中教體育，為了推廣競技龍舟，在福鹿溪舉辦「台灣國際競技龍舟錦標賽」，在3年之間花了500多萬元；最被津津樂道的是，為了幫助體育選手的學生就業，開辦鰻魚飯餐廳。

    針對被外界點名參選鹿港鎮長一事，黃世州證實黨中央確實有人跟他接觸，他在年輕時曾有參選經驗，當時以無黨身分參選縣議員失利，對於勸進參選鹿港鎮長的建議，他仍在考慮中。

    而「學霸」施喻琁一路從台大政治系、政大國發所到暨南大學教研所博士候選人，曾任立委江昭儀國會助理與宜寧中學人事主任，父親施東陽曾任彰化市中山國小校長，前議員林聖哲則是他的舅舅；施喻琁表示，他爭取民進黨縣議員提名的意願並沒有改變，如果民進黨有需要而徵召他的話，他就「往前衝」，因為他認為鹿港也需要改變。

    民進黨鹿港區縣議員將提名3席，其中包括1位婦女保障名額，現任議員葉國雄與楊妙月都將爭取連任，而福興鄉代會副主席陳益昌、秀水鄉代表藍駿宇與施喻琁也都表態登記黨內初選，由於人人都實力堅強，也勢在必得，地方認為民調初選將是勢在必行。

    「學霸」施喻琁強調他會登記民進黨縣議員黨內初選，但如果民進黨徵召他，他也會「向前衝」。（施喻琁提供）

    「學霸」施喻琁強調他會登記民進黨縣議員黨內初選，但如果民進黨徵召他，他也會「向前衝」。（施喻琁提供）

    彰化秀水鄉代表藍駿宇有意登記民進黨鹿港區縣議員黨內初選。（取自藍駿宇臉書）

    彰化秀水鄉代表藍駿宇有意登記民進黨鹿港區縣議員黨內初選。（取自藍駿宇臉書）

    彰化福興鄉副主席陳益昌有意更上一層樓，爭取民進黨提名鹿港區縣議員。（取自陳益昌臉書）

    彰化福興鄉副主席陳益昌有意更上一層樓，爭取民進黨提名鹿港區縣議員。（取自陳益昌臉書）

    彰化鹿港區縣議員楊妙月也將爭取連任。（取自楊妙月臉書）

    彰化鹿港區縣議員楊妙月也將爭取連任。（取自楊妙月臉書）

    彰化鹿港區縣議員葉國雄也將爭取連任。（取自葉國雄臉書）

    彰化鹿港區縣議員葉國雄也將爭取連任。（取自葉國雄臉書）

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