彰化田中頻現鹿蹤 水鹿闖步道、水圳與人對望

彰化田中鎮鴻門圳，日前突跑進一隻水鹿，模樣可愛，令附近農民感到欣喜。（陳姓民眾提供）

2022/03/02 19:49

〔記者陳冠備／彰化報導〕近期大地回春，草木萌生，彰化縣田中鎮的長青登山步道頻頻出現嬌客台灣水鹿，看到人也不閃避，還四目交接許久才轉身蹦跳離去，讓登山客感到驚奇，也有民眾在山坡平原交界處的水圳上發現小水鹿，疑似落單迷途，幸好最後跳上防洪道，找到回家的路。當地農民表示，近來水鹿頻頻現蹤，代表當地環境生態保護有成，若有民眾看到，保持距離不要驚擾就好。

「第二次遇到水鹿了！」劉姓民眾表示，去年中秋節在田中長青步道運動時就遇到一對水鹿母子在樹叢找果實，不過牠們發現有人靠近就跳開了，228假期，他又到長青步道運動，結果又遇到一頭成年母水鹿，依舊在樹叢找食物，但也沒馬上跳離，而是跟他四目交接許久，確定沒威脅才緩緩離去，他說，2次爬山都遇見水鹿，讓他認為是「福祿壽」吉兆，也覺得是運動收穫的小確幸。

陳姓農民說，田中鴻門圳位於八卦山山腳路旁，因附近中有水稻、果樹等植物，偶而就見有水鹿闖入農田覓食，近日也發現一隻小水鹿在鴻門圳型中，猜想應該是近日天氣轉熱，所以跑進下水道飲水，或是沿水源尋找食物等。

清水岩生態文創產業協會表示，在八卦山區十八彎古道、中央嶺步道、五峰平台與長青自行車道等常有水鹿出沒，初步統計約有6至7隻，研判應有鹿王帶子在此繁殖一個族群，其實水鹿個性溫馴，民眾撞見不要驚慌喊叫，就能減少被攻擊。

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