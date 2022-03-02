澎恰恰欠債百萬 蚵仔煎業者︰若賴皮不還只好循司法追討

顏姓債主當初借錢給澎恰恰，雙方還簽有合作協議書。（記者劉曉欣翻攝）

2022/03/02 17:09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕資深藝人澎恰恰前年宣布破產並欠下超過2億元債務，連鹿港蚵仔煎夫妻都成為百萬債主並憤而提告；顏姓債主表示，澎哥在第2次出庭承諾「本金利息我吸收」，首次還款期限為3月4日，萬一賴皮不還，就只好繼續透過司法途徑來討債！

顏姓債主指出，借給澎哥的100萬元是用保單去借的，結果一毛錢都不還，只好用法律逼澎哥出來面對，結果去年12月間首次開庭，澎哥就在開庭前10分鐘傳真請假，真是讓人氣炸了。

顏姓債主表示，沒想到在2月25日的第二次開庭，澎哥這次就出庭了，夫妻倆認為澎哥不是有在接直播賺錢，為何不還錢，連法官也認同他們的說法，澎哥當場就允諾「本金、利息我吸收」，也就是本金分期償還，也就是每個月還10萬元，再加上利息，也就是在開庭後一個星期要還12萬5000元。

顏姓債主強調，他們是平民百姓，原本在賣蚵仔煎，因為有認識泡菜館的吳董，吳董找上澎哥代言，夫妻倆才想說去北上聊聊，沒想到，澎哥一見面就說欠錢，還開口跟他們借錢100萬元，雙方還簽有合作協議書，夫妻倆考量到疫情波動影響生意，決定把蚵仔煎生意收掉，場地租給同業去做。

後來發現澎哥借到了錢就找不到人，透過LINE聯絡都說在拍戲很忙，夫妻倆因為澎哥不還錢，為了讓生活過下去，只好跟朋友借了1、20萬元，現在就怕澎哥「賴皮，不還錢」，如果真的不還，也只能繼續打官司逼澎哥還錢。

顏姓債主指出，很多朋友都跟他們說，不是明明知道澎哥負債累累，怎麼會借錢給他，但當初覺得澎哥是個大明星，自己是小老百姓，又有簽契約，應該會還才對，如今為了要回100萬元還要打官司，以後再也不敢借錢給人了，因為真的是怕到了！

用保單借給澎恰恰100萬元的顏姓債主表示，澎哥承諾分期還款，本金利息都會吸收，現在就怕他賴皮不還。（記者劉曉欣攝）

用保單借給澎恰恰100萬元的顏姓債主表示，澎哥承諾分期還款，本金利息都會吸收，現在就怕他賴皮不還。（記者劉曉欣攝）

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