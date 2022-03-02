蛇蠍酒店妹全家坑殺富商男友 殺人前1週父母竟在賣場偷東西

林父、林母在執行殺人計畫前1週還跑去百貨商場行竊，冷血個性讓承辦員警都覺得不可思議。（民眾提供）

2022/03/02 17:38

〔記者陳冠備／彰化報導〕從事八大行業的彰化林姓女子，去年10月16日夥同父母、弟弟一起殺害富男友，最後再盜領存款470萬元，全家合謀殺人引起社會震驚，但其實事發前一週，林女父母還到百貨商場偷竊藍牙喇叭、化妝品等價值數千元物品作為己用，顯然好逸惡勞成性，彰化地院依違反竊盜罪，對兩人分處1萬4000元罰金。

這起全家都是殺人犯的案件，在台灣命案史上也相當罕見，根據檢方偵查結果，林女在去年10月初就向父母提出殺人計畫，接著一家人開始密謀分配，借安眠藥、找棄屍點、綁空心磚、買潛水衣，以及拿到提款卡密碼等，縝密的殺人計畫令偵辦刑案多年的資深檢警都覺得不可思議，一個平凡家庭竟然如此冷血心狠。

根據判決書指出，2021年10月3日、7日、8日，林父（50歲）騎機車載著林母（49歲）前往鹿港鎮、彰化市的寶雅商場，入內行竊價值599元的藍牙小夜燈喇叭、2組399元摺疊手機架、2瓶2760水楊酸美體喚膚乳及459元的行動電源等，後經店員調閱監視器發現並報警。

林父、林母兩人坦承偷竊，並以1萬元賠償和解，法官審理，仍分處執行罰金14000元，可易服勞役。

該起判決也引起民眾熱議，都要殺人了，竟還有心情去偷東西；對此，有資深員警表示，會偷竊者絕大部分因為這些因素，飢寒起盜心、偷竊癖或經常偷竊變賣者等三種人，而根據林父林母家庭背景，並非窮寇惡徒之輩，但卻敢殺人，心理特質顯然已跟一般人不一樣，可是真正的殺手也不屑當小偷，或許就是愛貪小便宜個性而逐漸崩壞。

諮商心理師周欣儀表示，根據各國針對所謂「冷血、連環殺手」等罪犯的研究指出，這類犯罪者的大腦電腦掃描中顯示，理解與同理他人情緒的額葉灰質較少，掌管「恐懼情緒」的杏仁核區域也比較小，「不排除反社會人格特質傾向使得犯案時情緒同理能力較低」，但因不了解林女與其父母後天教養方式是否與此殺人動機有相關聯性，可能須等獄方心理師進一步評估與診斷後才能了解整體脈絡。

林姓酒店妹擬定殺人計畫殺害富男友，父母跟弟弟也加入。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法