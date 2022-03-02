止不住！彰縣2月人口流失1311人 升格門檻恐提早喪失

彰化縣政府民政處公布最新人口數據，到今年2月28日止只剩125萬2997人，人口流失止血止不住。（圖由民政處提供）

2022/03/02 15:11

〔記者張聰秋／彰化報導〕止不住！現行地方制度法，直轄市人口門檻為125萬人，彰化縣拚升格第七都，不用修法就拿到門票，無奈人口外移現象持續，今年2月單月就少了1311人，目前只剩125萬2997人，推算再2個月，人口總數就會跌破125萬人，升格最基本的門檻宣告喪失。

民政處每月初公布最新人口統計數據，截至今年2月28日止，全縣人口125萬2997人，跟上個月相比，1月減少1051人，2月減少1311人，流失情況加劇。這個數據跟今年1月相比，遷出人數增加（1月遷出3771人）、出生人數減少（1月990人），使得2月減人數一下又比1月多出那麼多。

彰化縣人口流失另一個警訊，在人口比例部分，15至64歲的壯年人口數直直落，1月還有87萬9700多人接近88萬人，2月剩不到87萬8000人，一個城市拚經濟和成家立業的主要族群一直往外移，已經不是縣府擬成立青年發展處或祭出年輕人補貼薪水政策就能改善，根本問題還是出在彰化縣是全國最低薪的城市，擺脫不了的低薪宿命，加上，生活機能遠遠不及一般縣市，到目前連個百貨公司都沒有，後天環境失調，年輕人和中壯年為了前途和養家，還是得飄流到外縣市生活。

原本，縣府保守估算，人口總數低於125萬人以下，大概會在今年6月來臨，沒想到，2月人口驟減幅度加大，單月少了1311人，以此推算，再2個多月約今年4月左右，彰化縣人口總數就會低於125萬人口。

資料顯示，彰化縣到1月底為止，總人口數125萬2997人，男性63萬6373人、女性61萬6624人，遷入2401人、遷出3538人，出生711人、死亡885人，結婚385對、離婚151對。人口比例方面，0-14歲幼年人口數為15萬4967人、15-64歲壯年87萬7984人、65歲以上老年22萬0046人。

彰化縣是六都以外第一大縣，2010年人口最多達到130萬人，隨後就走下坡，地方制度法第56條規定，人口在125萬人以上的縣市，得增設副縣長1人，彰化縣政府歷經6位縣長，周清玉、阮剛猛、翁金珠、卓伯源、魏明谷到王惠美任內都是2位副縣長輔佐縣政，今年底縣長和縣議員選舉，選後縣府人事編制只剩下1位副縣長，同時，彰化不用修法即符合升格條件的人口優勢也自動消失。

今年1月彰化縣人口還有125萬4308人，壯年人口還有87萬9700多人，接近88萬人。（圖由縣府民政處提供）

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