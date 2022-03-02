越南移工慘遭BB槍、球棒凌虐勒贖 4同鄉被起訴

移民署彰化專勤隊與彰化警方聯手破獲越南籍移工勒贖案，將武姓越南籍移工等4人拘提到案，全案由彰化地檢署依擄人勒贖罪嫌起訴。 （彰化專勤隊提供）

2022/03/02 10:45

〔記者湯世名／彰化報導〕阮姓越南籍移工因債務糾紛替友人出頭，不料反遭武姓越南籍移工涉嫌夥同其他越南籍共犯，強押至台南民宅拘禁，並以鋁棒、鐵鍊及BB槍射擊凌虐10多天，再將施暴影片以通訊軟體LINE傳送阮男在越南的家屬，索討2億3千萬元越南盾贖金（折合台幣27萬6千元），得手後將他釋放，移民署與彰化警方據報追查，循線將武男等4人拘提到案，全案由彰化地檢署依擄人勒贖罪嫌起訴。

移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊長黃奕崗指出，去年5月越南籍武男與3名同鄉男子，涉嫌將住在彰化縣線西鄉的阮姓男子強押到台南市曾文水庫附近的民宅拘禁，拘禁期間持續凌虐阮男長達10多天，並向阮男在越南的家屬勒贖2億3千萬元越南盾贖金，家屬匯款後將他釋放，阮男委託友人向彰化縣和美警分局報案。

由於此為外籍移工擄人勒贖案，為讓全案順利偵辦，和美警方會同移民署彰化專勤隊、科技偵查隊組成專案小組偵辦，長期實施通訊監察及跟監蒐證埋伏，去年9月循線於苗栗、雲林、嘉義及台南等地將武男及3名共犯拘提到案，並在武男台南住處查獲安非他命3.2公克、電子磅秤及涉案用BB槍1支，依法移送彰化地檢署偵辦，上月由彰化地方檢察署以擄人勒贖罪嫌起訴。

黃奕崗指出，被查獲的4名越南籍嫌犯中，包含來台就學的越南留學生及合法移工，違背社會公共秩序與善良風俗在台組成不法集團，呼籲在台外來人口勿以身試法，移民署將秉持「保障合法，打擊非法」精神，聯合各治安機關共同維護我國社會治安。

移民署彰化專勤隊與彰化警方聯手破獲越南籍移工勒贖案，將武姓越南籍移工等4人拘提到案，全案由彰化地檢署依擄人勒贖罪嫌起訴。 （彰化專勤隊提供）

被查獲的4名越南籍嫌犯中，包含來台就學的越南留學生及合法移工。 （彰化專勤隊提供）

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