超很大！ 西濱彰化區間測速開抓首日 狂飆時速132公里重罰5千

西濱彰化段區間測速1日凌晨0點捲土重來啟用執法，截至今天共取締15件違規超速，其中1件時速高達132公里。 （警方提供）

2022/03/02 09:58

〔記者湯世名／彰化報導〕超很大！省道台61線西濱快速公路彰化段區間測速，3月1日凌晨0點捲土重來啟用執法，截至今天凌晨零點，共取締15件違規超速，比照高速公路裁罰標準，違者都將處3000元以上6000元以下罰鍰，不過仍有1件時速高達132公里，超過速限逾40公里，違規駕駛面臨重罰5000元，警方提醒用路人務必遵守速限，以策安全。

西濱彰化段區間測速從北上177公里至168.1公里（洋厝匝道至伸港匝道），速限90公里，從2月25日到28日4天恢復執法並實施宣導，25日抓到27張、26日59張、27日71張，28日16張，4天下來共抓到173件違規超速，其中1件時速高達134公里，不過因為是宣導期，不開罰。

正式取締從3月1日凌晨零點展開，截至今天凌晨零點為止，1天下來共取締15件違規超速，顯示宣導奏效，其中1件行車時速高達132公里，全部依道路交通管理處罰條例第33條處3000元以上6000元以下罰鍰。。

引爆全台區間測速系統失準震撼話題的，是1名民眾前年與友人騎機車行經西濱彰化段區間測速時，他用手機定位車速，始終都在時速91公里左右，因此區間測速秒數應為355秒，沒想到收到罰單，出現他車速為105公里，換算秒數為305秒，已超過時速100公里寬容值的321秒，且誇張的是，與他同時經過的友人竟沒有收到罰單，他提出申訴，警方清查發現確實是系統出包。全台多處區間測速暫停執法，彰化警方更將3000多張罰單全部撤銷。

交通部去年公布區間設備資安檢測要求，只要確認通過法定度量衡檢定及資安檢測後即可公告恢復執法，縣警局為避免重蹈覆轍，檢視區間測速設備，改善計時偵錯功能，除原先系統主機與網路時間協定（NTP）連線同步功能外，增設另一組獨立主機，對量測通行時間連續校時偵錯，再至後端進行人工稽核，雙重確認後確保違規資料正確性，防止錯誤舉發。

設備系統修正後，已通過經濟部標準檢驗局法定度量衡檢定及交通部指定第三方實驗室檢測資訊安全合格，符合中央準確度及資安規範，不再出包。

西濱快速公路彰化段區間測速3月1日凌晨0點捲土重來啟用執法，截至今天凌晨零點，共取締15件違規超速。 （警方提供）

西濱快速公路彰化段區間測速3月1日凌晨0點捲土重來啟用執法，1天下來共取締15件違規超速。 （警方提供）

西濱彰化段區間測速從北上177公里至168.1公里（洋厝匝道至伸港匝道），速限90公里。 （警方提供）

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