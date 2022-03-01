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    首頁　>　彰化縣

    酒店妹全家總動員謀財害命 猶如日本大牟田殺人事件翻版

    從事八大行業的林姓女子（左3），夥同父母與弟弟一起殺害富男友，盜領存款470萬元，再棄屍東螺溪引起社會震驚。（民眾提供）

    從事八大行業的林姓女子（左3），夥同父母與弟弟一起殺害富男友，盜領存款470萬元，再棄屍東螺溪引起社會震驚。（民眾提供）

    2022/03/01 22:57

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    酒店妹夥全家狠殺富男友盜領470萬 全被起訴求重刑

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    〔記者陳冠備／彰化報導〕51歲的張姓男子，結識從事八大行業的林姓女子，每月花費十多萬包養奪取芳心，沒想到卻遭林女夥同全家人一起殺害盜領存款，棄屍東螺溪，引起社會震驚，猶如2004年日本福岡縣大牟田市北村家族殺人案的翻版，與本案相同，這也是一家人為了謀取金錢，進而計劃殺人，並將屍體棄於河川中。目前北村家族所涉案之4人，都被日本最高法院宣判死刑確定。

    被稱為「大牟田四人殺害事件」發生於2004年9月，專收保護費的北村家族父母與2名兒子為主嫌，因積欠債務6800萬日元，進而殺害經營融資業務的女子一家三口與另名友人，取得價值400萬元的珠寶財物，而殺人手法包括利用安眠藥迷昏被害人後勒斃，也利用槍械殺害等，被害人屍體則通通被丟棄在河川中，犯案手法幾乎如出一轍。

    由於北村家族犯案手段凶殘，起訴後引發社會議論，其辯護律師還因壓力而陸續辭退，北村一家四人最後被日本最高法院宣判死刑確定，目前等待執行死刑，由於全家動員殺人事件聳動，在審理時，北村家的小兒子在獄中的日記被出版成書，書名為《我が一家全員死刑》（我們一家都是死刑犯），並在2017年拍攝為電影「全員死刑」上映。

    台灣酒店女殺人案亦然，偵查期間就有多名辯護律師解除委任，目前偵查終結，林女與父母及弟弟都涉嫌強盜殺人罪起訴，其刑度為無期徒刑或死刑，相當於最重罪極刑。

    日本「大牟田四人殺害事件」主嫌之一，北村家的小兒子在獄中的日記被出版成書《我が一家全員死刑》（我們一家全部人被判死刑）。（翻攝網路）

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    「大牟田4人殺害事件」引起日本社會巨大的迴響，也被翻拍成電影《全員死刑》。（發行公司：蜜蜂工房、鴻基國際）

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