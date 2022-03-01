有夠狠！全家幫殺人買潛水衣棄屍 酒店妹縝密計畫曝光

酒店女林姝妤覬覦張男存款，準備縝密殺人計畫，還買潛水衣到河中棄屍，手段冷血連承辦檢方都驚呼「有夠狠」。（民眾提供）

2022/03/01 19:33

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣東螺溪去年10月底爆發一起水流屍命案，經調查張姓死者女友林姝妤涉有重嫌，而令人疑惑的是，死者身上綁著2塊重約40公斤大石塊，憑一女子之力根本無法完成棄屍，檢警最後突破林女心防，才坦承父母跟弟弟都參與棄屍，甚至早已擬定殺人計畫，事後還買潛水衣潛入河中綑綁屍體石塊棄屍等，不只欲置人死地，也不讓屍體見天日，手段冷血又縝密，連承辦檢方都驚呼「有夠狠」。

根據偵查結果，林女在跟張男交往期間得知其金融帳戶有大量存款，於是趁機問到提款卡密碼，去年6月兩人大吵，林女突然萌生殺害張男盜領存款想法，後來雙方分手，10月上旬林女回彰化跟父母抱怨，表示得知張男提款卡密碼，想誘騙張男至彰化殺害棄屍，再盜領其存款計畫，沒想到獲得全家一致同意，並謀議如何用安眠藥將張男迷昏勒斃，然後再載至東螺溪棄屍等，也計畫殺人路線跟犯案工具。

同年10月14日林弟告知鄰居陳男要殺張男，需索討安眠藥，陳男允諾提供，10月15日晚間10點，林父跟林母騎機車至東螺溪尋找棄屍地點，16日早上7點，林父與林弟將黑色塑膠袋、2塊20公斤重空心磚及童軍繩等物藏放於棄屍地點，等一切就緒後，16日中午林女帶著張男到彰化家中，林母立刻將摻有安眠藥的飲料給張男喝，張男飲後表示想睡覺，但林女卻說想出門，張男也說好。

林女一家人開著張男轎車到漢寶溼地，並讓張男坐副駕，眾人見張男漸漸熟睡，於是由林父跟林弟拿起預藏棉繩，自後勒緊張男脖子使其窒息死忙，林女、林母則下車把風，接著眾人再開車到無人農地，林父將張男拖下車，用黑色膠帶綑綁臉部後，再搬進行李箱，林女則趁其竊取張男身上提款卡等要件。

隨後，眾人沿著東螺溪開車至天盛橋附近的棄屍地點，林父跟林弟將張男屍體搬下車，裝進預藏的黑色塑膠袋，再以童軍繩綑綁後才抬入河道中間，並在頭腳綁上空心磚，以確保屍體不會浮出水面，不過眾人還是擔心張男屍體浮出，18日林女家人與鄰居陳男一同到台中潛水專賣店購買2套潛水衣跟蛙鏡，並由林父跟陳男穿上潛水衣潛入河中檢視張男屍體，並從岸邊搬出更大石塊將其壓制，避免浮出水面。

林女殺害張男後，立即竊取提款卡至多家超商提款領出470萬元，（僅353萬元查得提領畫面），而林女盜領期間也被張男兒子逼問「爸爸去哪？」林女卻搪塞不知情，冷血行徑令人不寒而慄。

但法網恢恢，林家殺人計畫卻沒料到東螺溪因不肖業者亂倒事業廢棄物於河中，導致河床升高，平時水深超過2公尺，只剩不到1.5公尺，進而使張男屍體曝光，並順利採集指紋，進而找到關鍵身分進行追查。

檢方偵查後認為，林女等人意圖張男財物為自己不法所有，謀議利用安眠藥使張男失去反應能力進而殺害，已違反強盜殺人、遺棄屍體等罪嫌，另陳男提供FM2成分安眠藥，亦有幫助殺人罪與遺棄屍體嫌，惡性均屬重大，建請法官從重量刑。

搜救隊員發現張男屍體綑綁40公斤的空心磚（民眾提供）

彰化警方偵破林女全家殺人案，並起出盜款470萬元。（警方提供）

酒店妹林姝妤（左3）、父親林益全（右2）、母親林劉秀珍（左1）及弟弟林韋守（右1），一家四人參與殺人棄屍計畫。（民眾提供）

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