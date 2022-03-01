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    捨私校50萬獎學金 她就讀社區高中有機會錄取牙醫系

    黃芷筠捨私校50萬元獎學金，她就讀溪湖高中，力拚繁星，有機會錄取牙醫系。（記者顏宏駿攝）

    黃芷筠捨私校50萬元獎學金，她就讀溪湖高中，力拚繁星，有機會錄取牙醫系。（記者顏宏駿攝）

    2022/03/01 15:38

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕捨菁英私校，讀社區高中拚繁星成為趨勢！111學年學測成績今天公佈，國立溪湖高中黃芷筠獲得53級分，成為該校狀元，極有機透過繁星進入心目中理想的牙醫系。

    黃芷荺國中就讀私立菁英學校，校排名列前矛，若直升，3年下來可拿到近50萬元的獎學金，但為了拚繁星，她選擇溪湖高中，這招果然奏效，她高中校排在1%，學測也拿下該校女狀元，極有機會靠繁星推甄擠身私立醫學院的牙醫系。

    她說，去年5月爆發疫情，課程採用線上教學，一時難以適應，她跟另外2名同學組成「數學、自然任務編組」，每個禮拜規定該完成的章節，若未完成，即罰6元，半年下來他被罰了300多元，但也因為「互相學習」、「教學相長」讓她很快搞懂題型和解題技巧。

    黃芷筠表示，線上教學缺點是老師講課時，經常看不到黑板的字體，這對數學、自然的解題影響很大，為此她和另外兩名同學組成「任務小組」，每個禮拜至少聚在一起討論功課。

    她說，她們的任務編組就是「輪流當小老師」，若自己沒有準備好就上場，一個章節得罰6元，半年來他被罰了300多元，是全組之最，但因為被罰會痛，事後到補習班再加強，團隊合作的解題模式讓她獲益良多。

    溪高校長楊豪森說，在求學的路上，有些人習慣「獨學」，有些人習慣「合作」，沒有絕對的好與壞，但有一項原則是十分確定的，即「自我的要求力」，能獲得高分的都有相當高的自主能力，雖然「線上教學」少了互動、理解的機會，但自己能尋求資源補救。

    黃芷筠捨私校50萬元獎學金，她就讀溪湖高中，力拚繁星，有機會錄取牙醫系。（記者顏宏駿攝）

    黃芷筠捨私校50萬元獎學金，她就讀溪湖高中，力拚繁星，有機會錄取牙醫系。（記者顏宏駿攝）

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