超前部署 彰縣無人機精準投「藥」轟炸荔枝椿象

彰化縣出動無人機隊以精準投「藥」方式轟炸荔枝椿象防治。（記者湯世名攝）

2022/03/01 15:22

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣是全國荔枝、龍眼重要產區，近年來荔枝椿象爆發導致農民損失，過去多採取收購蟲卵、生物防治，但由於今年中央政策不再收購卵片，縣府從去年起嘗試無人機噴灑友善資材生物防治方式，試過之後，農民認為效果很好，今年再次超前部署，以無人機加強精準投「藥」轟炸荔枝椿象，透過AI辨識、無人機的軌道紀錄及友善環境資材的使用，避免造成環境衝擊。

縣長王惠美今天前往彰化市八卦山區關心荔枝椿象防治情形，期望透過產官學合作，共同防治蟲害，增進農民收益。她表示，彰化縣荔枝園約有1000公頃、龍眼園有670公頃，分別是全國第5及第6的重要產區。

去年彰縣收購荔枝椿象卵片高達44萬片，今年中央取消收購，為避免因停止收購卵片造成荔枝椿象大爆發，面對荔枝椿象防治工作，縣府再超前部署，於農曆春節後整合氣象資訊及AI果園辨識技術，針對廢耕果園及荔枝椿象熱區以無人機空中噴灑友善環境資材，精準防治避免造成環境汙染及農藥殘留等問題，擴大荔枝椿象防治面積及效率，目前噴灑面積已達80公頃，並積極測試生物性防治資材黑疆菌，期望荔枝椿象防治架構更完整，也能更有效防堵荔枝椿象危害。

她說指出，中央這次補助彰化400多萬元，縣政府100多萬元，總共540萬元來防治荔枝椿象，希望透過這樣的努力，讓彰化縣今年荔枝與龍眼都有好的收成，「中彰投雲地區化學防治共同防治期」跨縣市共同的防治時間是從2月7日到3月11日，大家一起來防治，視情況如有荔枝椿象成蟲再做下一階段處置，今年又加入氣象資料與AI辨識部分的科技，相信會讓防治工作事半功倍。

農委會動植物防疫檢疫局科長李昆龍說，今年與無人機業者合作噴灑友善環境資材，若成效好，未來考慮擴大試辦。縣農會總幹事張建豐說，以往農民肩背農藥噴霧器至果園內噴灑農藥，噴灑農藥的同時也吸入大量農藥揮發物，對於農友健康有一定的損傷，現今以無人機取代人力噴灑農藥，大幅提升其安全與便利性。

縣府農業處表示，傳統的荔枝椿象化學藥劑防治方法受限於人工噴藥速度較慢且噴灑高度不足，造成樹冠防治死角，因此，以友善環境的生物性防治資材搭配無人機由空中噴灑，擴大噴灑面積與縮短噴灑期程，成為強化荔枝椿象防治的重要一環。

彰化縣長王惠美（左3）今天到八卦山區關心荔枝椿象防治情形，期望透過產官學合作，共同防治蟲害，增進農民收益。（記者湯世名攝）

彰化縣長王惠美（左6）今天到八卦山區關心無人機投藥防治荔枝椿象情形。（記者湯世名攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法