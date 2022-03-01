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    首頁　>　彰化縣

    全國不到1％！學測數學A史上最難 彰中12人滿級分

    彰化高中數理實驗班的黃柏學（中）在學測國英數A自四科都滿級分，志願為台大醫學系。（彰中提供）

    彰化高中數理實驗班的黃柏學（中）在學測國英數A自四科都滿級分，志願為台大醫學系。（彰中提供）

    2022/03/01 13:45

    〔記者湯世名／彰化報導〕111學年新型學測今公布成績，今年數學A被評為史上最難，頂標僅10級分，全國僅不到1%滿級分，其中國立彰化高中有多達12人達到15級分的滿級分，創下彰化縣最多紀錄，且各科在單科15級分人數高達160人次，成績耀眼。

    大考中心今天開放查詢學測成績，並公告各科五標。其中數學A頂標僅10級分，前標就跌至8級分，底標僅3級分。國文科今年頂標維持13級分，英文科頂標也維持13級分。

    彰化高中指出，該校今年報考自然組、社會組各有1人總成績達60級分，其中自然組數理實驗班的黃柏學在國英數A自四科都滿級分，志願為台大醫學系。校長王延煌表示，黃柏學2019年參加教育部與環保署共同合辦的環境知識競賽，440名從全國各縣市初賽中脫穎而出的各路好手共同角逐王座，最終黃柏學勇奪全國第一，榮登環境知識競賽王，實屬難能可貴。

    整體成績方面，國英數A自四科總成績達頂標有85人，若採計國英數B自四科總成績則有158位達50級分以上，占全年段應屆考生人數30%。總計211人達50級分以上，可錄取頂大以上校系。至於單科滿級分人數，國文16人、英文25人、數A12人、數B69人、社會19人、自然19人。

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