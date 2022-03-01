超級學霸！今年學測數學A史上最難 她考滿級分進台大數學系

彰化女中李絜綾（中）考出該校數學A唯一滿級分~15級分，已透過特殊選材錄取台大數學系。 （彰女提供）

2022/03/01 12:36

〔記者湯世名／彰化報導〕超級學霸！111學年新型學測今公布成績，今年數學A被評為史上最難，頂標僅10級分，全國僅不到1%滿級分，其中國立彰化女中李絜綾考出該校數學A唯一滿級分15級分，已透過特殊選材錄取台大數學系，大同國中畢業放棄一中科學班的她，堪稱實至名歸。

彰化女中校長陳香妘表示，今年為108課綱第一屆，數學分為數A及數B，大學入學篩選採計多數僅採計1至4科，學校已於2月26日辦理高三家長說明會。今年的數A題目非常難，該校李絜綾同學卻考出滿級分的15級分，且已透過特殊選材錄取台大數學系。

另外，校方也安排學生場次的選填志願說明，輔導室歷年來已建立錄取大學校友備審資料庫，提供學生參考；校方也依往例會邀請相關專家學者，依據類群進行學生模擬面試，並著面試服裝，以精進面試表現。對於選擇醫學、中醫、牙醫的同學，安排醫師及相關專家學者進行特訓。

彰化女中今年學測成績單科15級分98人次，家長會長黃月美代表頒發各科滿級分（15級分）獎金恭賀，後續校方也會規劃輔導講座，幫助每位學生進入理想學系就讀，延續歷年亮麗升學表現。

彰化女中今年學測成績單科15級分98人次，表現亮眼。（彰女提供）

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