時速134！4天抓到173件超速 西濱彰化段區間測速明凌晨開罰

4天勸導期超速最高達到時速134公里，比限速90公里超出44公里之多。（彰化縣警局交通隊提供）

2022/02/28 19:51

〔記者張聰秋／彰化報導〕台61線西濱快速公路彰化路段區間測速，3月1日凌晨0點開抓，2月25日到28日4天勸導期，已抓到173件違規超速，限速90公里，最高抓到時速134公里，超速超很大，不過因為是勸導期，不開罰，但午夜起將正式取締，罰鍰比照高速公路裁罰標準，最少3000元起跳，警方提醒用路人，務必遵守速限，以策安全。

西濱快速公路全線不收通行費，有人稱為「平民版高速公路」，但超速（限速時速90公里）還是要罰，中部彰化路段有區間測速，從北上177公里到168公里，即鹿港彰濱交流道到伸港交流道間，這路段全長近9公里。

彰化段因2020年4月爆發區間測速抓超速失準開出3000多張烏龍罰單，設備因此停用，經過近2年處理，今年2月18日通過法定度量衡檢定與資安檢測，警察局交通隊於是在今年2月25日重新恢復區間測速抓超速，經過4天勸導期 ，明天（3月1日）凌晨0時起，依法開抓。

交通隊從25日凌晨開始到28日早上8點，共有173張違規超速，25日27張、26日59張、27日71張，今天早上8點為止又抓到16張，總計173張，若以最低罰一張3000元計算，4天區間測速系統已為國庫入帳至少51萬9000元，勸導期未開罰。

引爆全台區間測速系統失準話題，是有民眾2020年間與友人騎重車到彰化玩，行經西濱彰化段區間測速時，他用手機定位車速，始終都在時速91、92公里左右，因此區間測速秒數應為355秒，沒想到收到罰單，出現車速105公里，換算秒數305秒，超過時速90公里寬容值的321秒，且誇張的是，與他同時經過的友人竟然沒有收到罰單，他提出申訴，彰化警方清查，赫然發現確實是系統出包。全台多處區間測速暫停執法，彰化縣警局更將3000多張罰單全部撤銷。

出包事件後，政府要求區間測速系統要通過檢驗才能上路，各縣市陸續提出申請，取得合格檢驗，陸績恢復執法。

西濱快速道路彰化段9公里區間測速路段今天凌晨0點開抓，限速90公里，超速比照高速公路開罰，最少3000元起跳。（彰化縣警察局交通隊提供）

台61線西濱彰化路段4天勸導期，抓到173件違規超速。（彰化縣警局交通隊提供）

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