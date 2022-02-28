平地也能賞櫻！ 彰化員林石階古厝八重櫻盛開

彰化縣員林市湖水里有條石階旁種植多株的八重櫻，近日進入開花期，吸引民眾前往賞櫻。（記者陳冠備攝）

2022/02/28 19:48

〔記者陳冠備／彰化報導〕好美喔！彰化縣員林市百果山上有間古厝，沿著石階而上種了30棵八重櫻，近日進入開花期，粉紅美景連成一片令人驚艷，古厝主人前湖水里里長吳信夫認為「獨樂樂不如眾樂樂」，免費開放石階給遊客入內參觀。吳信夫說，每年二二八百果山櫻花就會盛開，已經是員林獨有的粉紅祕境，平地賞櫻別有一番風情。

吳信夫表示，年輕時喜愛看櫻花，為了賞櫻可以開3小時山路到阿里山，來回一趟家人都喊累，因此萌生在故鄉種櫻花念頭，20年前他當選里長時，向公所爭取經費種植150棵山櫻花與50棵八重櫻，從集興宮沿湖水路種植，每逢春天開花，特別引人入勝。

吳信夫說，櫻花滿開盛況一年不如一年，主要是湖水路進行振興排水，把原有種植在水道旁的櫻花樹剷除大半，加上平地種櫻花本來就不易，有病蟲害侵襲，死去不少，目前較密集處只剩集興宮後方山坡的八重櫻，也是古厝前的石階巷道，約有30棵，由於缺少外在因素競爭，近年越長越茂密，成為不少攝影師、網美拍照打卡點，吸引遊客來朝聖。

要看要快！吳信夫說，今年開花前夕遇上多日寒流與降雨，花苞被打落不少，不過連日放晴，也是盡情綻放，目前花開五成，預計還有一週賞花期，想賞花者要把握時間。

員林石階古厝八重櫻盛開，成為當地打卡秘境。（記者陳冠備攝）

員林市百果山上有間古厝，沿著石階而上種了30棵八重櫻，近日進入開花期，吸引不少民眾前往拍照賞花。（記者陳冠備攝）

彰化員林石階古道古厝八重櫻盛開。（記者陳冠備攝）

前湖水里里長吳信夫表示，每年228百果山櫻花就會盛開，已經是員林獨有的粉紅祕境。（記者陳冠備攝）

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