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    首頁　>　彰化縣

    居安思危！彰化縣盤點3557處防空避難所 收容量小於總人口

    警政署下令全國各縣市清查盤點轄區可作疏散避難場所，彰化縣盤點3557處可容納人數121萬多，低於彰化縣人口總數125萬多人。（記者張聰秋攝）

    警政署下令全國各縣市清查盤點轄區可作疏散避難場所，彰化縣盤點3557處可容納人數121萬多，低於彰化縣人口總數125萬多人。（記者張聰秋攝）

    2022/02/28 18:27

    〔記者張聰秋／彰化報導〕有鑑於烏俄戰爭提高全民居安思危的意識，警政署要求地方全面調查轄內防空疏散避難設施的供需比例，彰化縣共盤點出3557個防空避難場所，只有彰化、員林分局轄內疏散避難所的供需比超過1.2倍基準，其他六個分局都不及於1，甚至不到0.5，防空避難所不足，待研議解決對策。

    全縣人口125萬3000多人，防空避難場所分散在26個鄉鎮市，盤點出3557處避難場所，可容納人數約121萬9000多人，這些避難所大都是空曠學校操場、大樓地下室，並非能躲炸彈攻擊的防空洞。

    彰化縣警察局表示，彰化縣調查數據已送警政署統計，防空避難所的供需比1.2為基準，未達合格基準的鄉鎮市後續處理方式，等警政署下達更進一步的指示再做辦理。

    警察局盤點疏散防空避難場域，以機關、學校、大樓、賣場的地下停車場、地下室餐廳等空間，一旦重大災難來臨，暫時可作為臨時疏散的空間，若要應付敵軍炸彈攻擊，還是要有能讓空氣對流可抵達炸彈威脅的防空洞，目前全縣防空洞歸屬國防部管轄，台灣太平盛世已久，國防部陸續解編各地防空洞交給各縣市政府活化空間，彰化縣則以八卦山景點「銀橋飛瀑」旁有座98公尺長的防空洞最具代表。

    全縣供需最高是員林分局轄區員林市、大村鄉、永靖鄉供需比1.78，大於基準點1.2，四鄉鎮市共盤點1360處避難場所，可容納35萬多人大於轄區人口19萬多人。

    供需比最低的是北斗分局轄區北斗鎮、田尾鄉、埤頭鄉、溪州鄉，供需比僅0.36不及一半，125處避難場所可容納4萬2000多人，與轄區總人口數11萬8000多人，應付不了需求。

    八個警分局供需比超過1只有員林、彰化分局，其他六個分局供需比都低於1，曝露彰化縣疏散防空避難空間「僧多粥少」的現象。

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