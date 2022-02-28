「全身齒痕」糙齒海豚擱淺芳苑溼地 海巡及時救援

彰化芳苑海域發現一隻保育類糙齒海豚擱淺，海巡署岸巡隊獲報立即到場處置，協助救治。（翻攝成大海洋生物暨鯨豚研究中心臉書）

2022/02/28 14:34

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣芳苑海域昨（27日）下午發現一隻保育類糙齒海豚擱淺，海巡署中部分署第三岸巡隊芳苑安檢所獲報到場處置，發現該鯨豚傷痕累累，身上多處疑似有大型掠食動物咬傷的齒痕，顯得奄奄一息，海巡隊不敢大意，立即通報相關單位到場協助救援，並送往台南四草鯨豚搶救站救治，成為彰化今年首例成功救援。

芳苑安檢所所長李奕駿表示，昨日下午4點接獲漁民通報，芳苑永興溼地有1隻擱淺鯨豚，岸巡隊立即派員前往現場並依鯨豚擱淺程序實施初步處置，同時聯絡中華鯨豚協會、海洋保育署第四工作站及成功大學派員到場協助處理。

中華鯨豚協會專員王冠宇及海洋保育署站長李承運隨後抵達現場，經測量該鯨豚長約265公分、寬約86公分、雄性，判定品種為「糙齒海豚」，也發現海豚呼吸力道極弱、背部肌肉消瘦、身上多處疑似大型掠食動物咬傷的齒痕及大面積曬傷，需緊急治療，不過該鯨豚體型大，現場無適合載運工具，再委託成功大學海洋暨鯨豚中心教師，駕駛大型鯨豚救援車將受傷的糙齒海豚載至四草鯨豚搶救站救治。

海豚抵達搶救站後在眾志工與獸醫協助下入池，但遲遲無法自行漂浮，也無法自行抬頭呼吸，最後於今日凌晨2點8分無生命跡象，確切死因仍待進一步釐清。

彰化芳苑濕地被發現有鯨豚擱淺，當地漁民跟岸巡隊合力把海豚搬上岸。（岸巡隊提供）

一隻保育類糙齒海豚擱淺芳苑濕地，當地漁民跟岸巡隊合力把海豚搬上岸。（岸巡隊提供）

獸醫與志工們小心翼翼協助下受傷的糙齒海豚」入池。（翻攝成大海洋生物暨鯨豚研究中心臉書）

受傷的糙齒海豚身上被發現有多處疑似大型掠食動物咬傷的齒痕。（翻攝成大海洋生物暨鯨豚研究中心臉書）

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