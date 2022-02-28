全台首座平面圓形228紀念碑彰化揭牌 受難者激動眼眶紅

紀念228事件罹難、受難者及家屬，彰化縣今在縣立圖書館前，舉辦紀念追思既揭碑活動，銅打造成的大圓形碑，是全國首座平面，也是官方第一座紀念228事件之碑。（記者張聰秋攝）

2022/02/28 14:26

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天是228和平紀念日，彰化縣在縣立圖書館舉辦追思祈福暨揭碑活動，在圖書館廣場前的地面上，一個以銅金屬和天然石材打造而成的大圓形紀念碑亮相，以此悼念追思228事件受難者和家屬，碑平面貼在地面，藝術美學蘊含對歷史事件的反省，相當特別，平面式貼在地面更是不同於一般常見直立式碑座，成為全國首座平面式228紀念碑，意義深遠。

應邀出席的228受難者、高齡97歲林才壽和其他受難者家屬共同見證揭碑儀式，當覆蓋在銅碑上的藍色布被掀起的瞬間，現場氣氛頓時陷入一片沈寂，林才壽激動到眼眶泛紅，流下了了一樁心事的男兒淚。

林才壽說，全台各地都有228事件受難者，彰化縣遲遲沒有設立紀念碑，直到去年，他在北斗遇見縣長王惠美，當面向縣長陳情，表達強烈希望能設立彰化縣228紀念碑的心願，很欣慰的，縣府今年兌現承諾，設立了彰化縣228紀念碑。

活動在柔和旋律的樂曲聲中登場，縣長王惠美獻上和平花束向228受難者及家屬致意，紀念碑由余文元建築師設計、九州土木工程有限公司承作，圖像則由知名畫家張堂庫無償提供其畫作「希望」為中心意像，紀念碑整體融入自由、包容、希望等多元概念，以此象徵每個人發表的言論都需要受到尊重跟聆聽之外，大家能夠更瞭解、認識與理解228事件對台灣造成的傷害，今後可以更加理解自由民主的可貴。

平面式碑座概念，仿傚美國加州大學伯克利分校，為紀念學生爭取「言論自由、學術自由和政治自由」的民權運動，校園內設立平面式碑文紀念，彰化縣228平面紀念碑，是全國第1座，同時也是彰化首座官方紀念碑。

王惠美致詞指出，今年是228事件發生後第75週年，也是造成台灣族群分裂與衝突中大家最不忍心再碰觸的一段歷史，為了感念事件的歷史意義，縣府每年都會舉辦和平紀念日活動，除了緬懷追思先人的犧牲之外，也期望能夠省思後重新出發，同時展開包容的雙手擁抱自由跟希望的未來。

縣長王惠美向228月受難者林才壽獻上和平花束。（記者張聰秋攝）

彰化縣各界代表今在縣立圖書館舉辦追思活動，全台首座平面圓形228紀念碑揭碑見天日。（記者張聰秋攝）

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