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    194年白沙坑迎燈排今晚掀高潮 千人扛燈排遶境

    花壇鄉白沙坑迎燈排今晚在文德宮舉行點燈祈福儀式，彰化縣長王惠美（中）等人掌福德老爺神轎與參與的13座燈排展開繞境。 （記者湯世名翻攝）

    花壇鄉白沙坑迎燈排今晚在文德宮舉行點燈祈福儀式，彰化縣長王惠美（中）等人掌福德老爺神轎與參與的13座燈排展開繞境。 （記者湯世名翻攝）

    2022/02/27 21:32

    〔記者湯世名／彰化報導〕邁入194年的彰化縣花壇鄉「白沙坑迎燈排」活動今晚在文德宮舉行點燈祈福儀式，由縣長王惠美、花壇鄉長顧勝敏、文德宮主委李錫圭等人祭拜福德正神，隨即由王惠美等人掌全台國唯一官封、頭戴烏紗帽的福德老爺神轎，並與今年參與的13座燈排展開繞境，掀起活動最高潮，由福德老爺庇佑平安健康幸福，進行歷史悠久的迎燈排民俗文化活動。

    連續3天的迎燈排遶境分別行經文德村、白沙村、長沙村，從每晚7點眾人扛著燈排集合在文德宮前，向福德老爺行禮後，引領陣頭開始繞行白沙坑大街小巷，一起祈求國泰民安，保佑民眾平安健康，財源廣進。為活絡現場氣氛，花壇鄉公所今晚還辦理藝文表演及摸彩活動，獎品豐富，現場吸引許多民眾共襄盛舉。

    王惠美表示，原本熱鬧的白沙坑迎燈排活動是在元宵節辦理，感謝鄉公所及文德宮管理委員會為配合春節防疫，由福德老爺擇定延期到25、26、27日這3天辦理，不僅天氣很好，也更加熱鬧，讓白沙坑迎燈排194年的歷史，延續下去，縣府將白沙坑迎燈排活動登錄為彰化縣無形文化資產，並極力在文化部分進行相關的產業連結，使其成為觀光的一環，也吸引許多人的參與。

    花壇鄉長顧勝敏表示，感謝文德宮傳承這麼好的文化活動，給予公所及縣府有機會共同舉辦迎燈排活動，讓全台民眾知道花壇有這麼好的迎燈排文化。

    文德宮主委李錫圭表示，今年白沙坑迎燈排因疫情關係而順延，現場還是吸引許多信眾共同參與。文德宮福德老爺疼惜信眾，有個好天氣可以來迎燈排。

    為配合防疫工作，參加活動的民眾出入活動場都佩戴口罩、保持社交距離，注意遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節，並落實手部衛生，降低群聚感染風險，做好相關防護工作，一起健康平安迎新春。

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    花壇鄉「白沙坑迎燈排」活動今晚在文德宮舉行點燈祈福儀式，旋即參與的13座燈排展開繞境，熱鬧非凡。 （記者湯世名翻攝）

    花壇鄉「白沙坑迎燈排」活動今晚在文德宮舉行點燈祈福儀式，旋即參與的13座燈排展開繞境，熱鬧非凡。 （記者湯世名翻攝）

    花壇鄉白沙坑迎燈排今晚在文德宮舉行點燈祈福儀式，13座燈排旋即展開繞境，掀起活動最高潮。 （記者湯世名翻攝）

    花壇鄉白沙坑迎燈排今晚在文德宮舉行點燈祈福儀式，13座燈排旋即展開繞境，掀起活動最高潮。 （記者湯世名翻攝）

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