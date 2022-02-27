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    首頁　>　彰化縣

    短短5天 北彰化兩大臉書社團滅團 23萬人失聯

    成立10多年有8萬多名團員的花壇地區最大臉書社團《花壇人俱樂部》今天被無預警停權，慘遭滅團。（版主提供）

    成立10多年有8萬多名團員的花壇地區最大臉書社團《花壇人俱樂部》今天被無預警停權，慘遭滅團。（版主提供）

    2022/02/27 19:57

    〔記者湯世名／彰化報導〕成立11年擁有15萬名團員、號稱彰化縣鹿港地區最大臉書社團的《~~我愛鹿港小鎮~~》，23日被臉書以未遵守社群守則規定為由突然停權，瞬間慘遭滅團，無獨有偶，短短5天內，成立10多年有8萬多名團員的花壇地區最大臉書社團《花壇人俱樂部》也被無預警停權，兩大臉書社團共23萬名團員失聯，兩大社團版主都以備用版應急，目前正陸續找回團員。

    去年彰化縣最大臉書社團《彰化人大小事》無預警被2度滅團後，本月23日《~~我愛鹿港小鎮~~》也遭到滅團，15萬多名社員瞬間搜尋不到社團。有團員搜尋不到《~~我愛鹿港小鎮~~》時，還以為是自己發表不當言論或貼圖而遭踢團，另有團員不解稱，15萬名團員突然瞬間消失，要求恢復之後應該整頓一下。另有團員加油打氣說「我們一直都在」。

    版主在備用社團上表示，原本的《~~我愛鹿港小鎮~~》莫名其妙被官網停權，甚麼時候恢復，不得而知，因此再開一個《~~我愛鹿港小鎮~~2》備用版應急，希望能把所有團員們都找回來。

    無獨有偶，花壇地區最大臉書社團《花壇人俱樂部》也在今天被無預警停權，陳姓版主一頭霧水，原本晚間要去直播文德宮燈排遶境活動的計畫也被迫取消。陳姓版主說，《花壇人俱樂部》創造了很多歷史，推動花壇的文化觀光，報導花壇急難救助會、文創、文德宮文化、茉莉花文化、磚窯文化、魚苗寮文化、斑鳩路問題、東方巷淹水、 中橋街淹水、白沙坑淹水等，無預警被停權，令人一頭霧水，只好緊急另開一個《花壇人俱樂部2》應急，並設法陸續找回團員。

    成立11年擁有15萬名團員、號稱鹿港地區最大臉書社團的《~~我愛鹿港小鎮~~》，23日被臉書以未遵守社群守則規定為由突然停權，瞬間慘遭滅團。 （記者湯世名翻攝）

    成立11年擁有15萬名團員、號稱鹿港地區最大臉書社團的《~~我愛鹿港小鎮~~》，23日被臉書以未遵守社群守則規定為由突然停權，瞬間慘遭滅團。 （記者湯世名翻攝）

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