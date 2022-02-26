尷尬了！永靖第一公墓土地公竟是違建 將緊急補照

永靖鄉第一公墓土地公像曾因未申請建照被舉發違建，不過沒有人敢拆除，公所重建追思堂後也補請執照才合法。（記者陳冠備攝）

2022/02/26 18:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕傳統公墓都有一尊數米高的土地公像，被視為后土，也稱為墳墓的守護神，彰化縣永靖鄉第一公墓的土地公日前被檢舉屬違建，「是非不分」讓掃墓民眾感到尷尬，對此永靖鄉公所今日舉辦簡易追思堂新建工程動土，決定替土地公像補請建築雜項執照，讓鄉民能在合理合法內緬懷先人。

永靖鄉第一公墓使用成立超過30年，成立之初亦有土地公像，三年多前增設追思堂，後來被民眾檢舉地目不符，被縣府裁示拆除，後來追思堂快速拆除，但土地公像仍不動如山，當時就傳出「誰敢拆神明」等言論，引起熱議。

永靖鄉公所今在第一公墓辦理「簡易追思堂新建工程」動土，永靖鄉長詹木根、縣議員曹嘉豪等人主持開工儀式，他表示，為符合現代殯葬辦理，成立追思堂已是各鄉鎮公所當務之急，對此永靖鄉公所自籌1500萬元，縣政府補助500萬元下，在第一公墓建立追思堂，共設置三廳佔地約307平方公尺，預計明年初完工。

「土地公像並不是違建！」詹木根澄清說，日前拆除的追思堂原是公墓倉庫，後來因民眾冶喪所求才改建為追思堂，但地目確實有違反法規項目，拆除並無異議，可是建造土地公是公墓傳統，當年建築師也沒有特別去申請執照，只是依現行法令來看，才被認為是違建，但經縣府會勘，土地公像地目並無違法，只需補申請建築雜項執照即可。

永靖鄉第一公墓簡易追思堂新建工程舉行動土。（記者陳冠備攝）

永靖鄉公所辦理「簡易追思堂新建工程」動土，永靖鄉長詹木根、立法委員陳素月、縣議員曹嘉豪等人到場主持開工儀式。（記者陳冠備攝）

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