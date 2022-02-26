花苞也凍僵！埤頭木棉花開不到一成 藝術季明後天活動取消

彰化賞花祕境埤頭鄉木棉花道，受寒流跟降雨影響，目前花開狀況只有一成。（記者陳冠備攝）

2022/02/26 16:57

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化賞花秘境埤頭鄉「木棉花道」預計2月底進入開花季，鄉公所也利用二二八連假舉辦健行賞花藝術季活動，未料連日寒流加降雨，火紅的花苞似乎也被凍僵，遲遲開不出花來，目前花開不到一成，對此埤頭鄉公所緊急宣布27、28日活動取消，延期至3月19日舉行寫生比賽，無獨有偶，當天二林鎮也將舉行2022二林好好木棉花季系列活動，屆時木棉花道綿延超過5公里，賞花更可觀。

彰化縣東螺溪埤頭至二林段種有1100棵木棉樹，每年3月盛開，美景引人入勝，埤頭鄉公所今年利用二二八連假舉辦「2022埤頭鄉母親河畔木棉花季親子健行暨藝術祭活動」，今日一早舉行開幕活動，吸引上千民眾參與，縣長王惠美、鄉長杜懿彩、立委謝衣鳳等人與會，並在民歌「木棉道」歌聲中邁步領走。

活動雖然吸引人潮，可是現場抱怨「花都沒開」聲浪也不斷，王惠美見狀安撫現場民眾，表示「花苞應該被凍僵了，再等兩週一定爆發」並加碼3月19日舉辦社區親子寫生比賽，請民眾再來賞花。

這一週真的太冷了！杜懿彩表示，往年此時埤頭木棉道花開都有2至3成，今年2月中旬木棉樹也已結滿花苞，預計月底就會綻放，怎知後來遇到今年最冷寒流來襲，加上陰雨不斷，植物也冷到受不了才沒開花，而根據氣象報導，未來日子將持續放晴，應該就能順利開花。

杜懿彩說，原訂27、28日封路舉行活動，但目前花況不佳先取消，並恢復管制給用路民眾，活動也延期至3月19日舉行，不過從今日起至3月28日，民眾到埤頭鄉木棉花道賞花打卡上傳「2022埤頭鄉母親河畔木棉花季親子健行暨藝術祭活動」粉絲專頁，依然可以參加抽獎，大獎有掃地機器人、氣炸鍋等好禮。

彰化埤頭木棉花開不到一成，鄉公所原訂二二八連假舉行3天藝術季活動，只好緊急取消並延期至3月19日舉行。（埤頭鄉公所提供）

連日寒流低溫侵襲，木棉花苞也凍僵，盛開不如預期。（記者陳冠備攝）

埤頭鄉公所利用二二八連假舉辦「2022埤頭鄉母親河畔木棉花季親子健行暨藝術祭活動」，今早舉行開幕活動，吸引上千民眾參與，縣長王惠美、鄉長杜懿彩、立委謝衣鳳等人與會，（記者陳冠備攝）

彰化埤頭木棉道花況不如預期，民眾賞花健行不盡興，縣長王惠美（中藍衣）安撫鄉親，也表示會加碼舉辦活動清民眾再來賞花。（記者陳冠備攝）

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