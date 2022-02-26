挑戰藍軍鐵板區 綠營4連霸女議員尤瑞春要選和美鎮長、林明生也爭取

民進黨4連霸彰化縣議員尤瑞春，宣布將轉換跑道參選和美鎮長。（取自尤瑞春臉書）

2022/02/26 15:47

〔記者劉曉欣／彰化報導〕震撼彈！彰化縣和美鎮長期都被視為國民黨票倉，民進黨迄今不曾拿下和美鎮長的寶座，4連霸女縣議員尤瑞春在各界勸進下，毅然宣布將轉換跑道登記參選和美鎮長，而前和美鎮代表林明生也有意爭取黨內提名；兩人都說，尊重協調初選機制！

尤瑞春指出，她參選縣議員5次，當選4次，由於和美區是藍大於綠，民進黨在2018年才首次提名和美鎮長的人選，今年在各界的鼓勵之下，她決定登記參選和美鎮長，縣議員部分則給年輕人機會，由曾經是她的助理、現任鎮代表周君綾參選縣議員。

前和美鎮代表林明生表示，他將爭取民進黨和美鎮長提名，他跟尤瑞春在從政路上是多年的好夥伴，他會依循黨內機制來爭取提名。

尤瑞春宣布參選和美鎮長，也為和美鎮長選情投入震撼彈，在國民黨方面，由於現任國民黨籍的和美鎮長阮厚爵已兩任屆滿，現任縣議員林庚壬也已經宣布要參選和美鎮長，而還社里長陳泊羽也表態將爭取國民黨提名；也讓和美鎮長選戰將是藍綠對決的局面。

在尤瑞春決定參選和美鎮長後，綠營和美鎮代表周君綾也宣布將更上一層樓參選縣議員，周君綾說，她先後當過立委邱創進與縣議員尤瑞春助理，並當選3次鎮民代表，希望能夠爭取到和美區縣議員黨內提名。

目前民進黨和美區縣議員除了尤瑞春，另有賴清美與王國忠都會爭取連任，其中，賴清美被各界點名鼓勵參選伸港鄉長；對此，賴清美強調，在黨內初選時，她會登記參選縣議員，但如果中央徵召她參選伸港鄉長，她也會義不容辭，全力以赴。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富強調，黨內初選機制就是先辦登記，再進行協調，協調不成再進行民調，以推出最強可以勝選的人選。

前和美鎮代表林明生也表態爭取民進黨的和美鎮長提名。（林明生提供）

國民黨彰化縣議員林庚壬宣布參選和美鎮長。（取自林庚壬臉書）

彰化和美還社里長陳泊羽將爭取國民黨和美鎮長提名。（取自陳泊羽臉書）

彰化縣和美鎮代表周君綾將爭取民進黨和美選區縣議員提名。（周君綾提供）

彰化縣4連霸縣議員賴清美將爭取連任，但賴清美強調，如果中央徵召她參選伸港鄉長，她也會全力以赴。（取自賴清美臉書）

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