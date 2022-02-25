彰化內三排水擴大灌排動土 562公頃農業區灌溉免煩惱

彰化內三排水支線灌溝仍是古早式土溝，經常堵塞、長雜草或遭埋平，周邊農地經常斷水。圖為一號圳。（農田水利署彰化管理處提供）

2022/02/25 23:53

〔記者陳冠備／彰化報導〕濁水溪是彰化平原最重要的灌溉水源，農田水利系統也助攻彰化成為農業大縣，但部分自主灌溉農業區只能靠著土溝引水，水源不穩，農田水利署擴大灌溉服務，補助「內三排水支線引灌區改善一、二號圳工程」經費6000萬元，引灌區內7條土圳改善為現代化灌溝，讓周邊562公頃農業區穩定供水。

內三排水引灌區位於田中鎮與溪州鄉交界處，水源來自八堡二圳放水路，緊鄰大圳，水源穩定，55年前，當地農民設置7座取水閘門，攔水引灌7條土圳，自主管理農業區，免繳水租，吸引水稻、芭樂、小番茄、火龍果或是苗木農民，面積也越來越大，農作面積至少562公頃。

不過隨著氣候變遷與設施老舊，引水土溝容易堵塞、長雜草，或遭埋平等狀況，周邊農地經常斷水，用水不穩也導致農作減少，農民不斷陳情希望改善，但土溝並非農田水利會管轄，遭到拒絕。立委陳素月去年再次向中央提案，終於通過，補助6000萬，「內三擴大灌溉一、二號圳」今天動土，邀請陳素月、農水署副署長林國華、田中鎮長洪麗娜等人主持開工儀式。

林國華說，2020年農田水利會改制為農田水利會署，政府就希望能夠加強照顧農民，內三排水支線引灌區雖然很早就脫離農田水利會事業區域，屬於灌區外農地，中央仍一視同仁補助，規劃修建圳路，建立現代化灌溉系統，也可直接使用地表逕流，不用額外抽取地下水，減少農民額外支出。

「農民的需求不應分灌區內外！」陳素月說，記得第一次會勘，當時才知道原來灌溉溝還有分灌區內跟灌區外，非農田水利會管理當然不會整修，當地農民都得「靠天」運氣來灌溉，她認為，政府要照顧農民不應分公私，農委會主委也相當認同，決定將今年補助農水署彰化管理處3億元經費挪出5分之1，全力整治內三支線灌排，讓農民再也不用擔心灌溉到一半沒水了。

農水署彰化管理處說，內三排水支線引灌區有7條圳溝，總長約16公里，這次改善為第一、第二號圳，全長為6.1公里，工程採複合式RC渠道設計，可解決支圳中下游水源問題，工程預計明年2月完工，後續三至七號圳改善工程將分年分期進行。

彰化內三排水支線灌溝二號圳。（農田水利署彰化管理處提供）

內三排水支線引灌區鄰近八堡二圳，引灌區內的7條土圳將改善為現代化灌溝，讓周邊562公頃農業區供水穩定。（農田水利署彰化管理處提供）

內三擴大灌溉一、二號圳工程動土，立委陳素月（前排左3）、農水署副署長林國華（前排左4）、田中鎮長洪麗娜（前排左2）等人主持開工儀式。（記者陳冠備攝）

立委陳素月說，農民的需求不應分灌區內外，政府要照顧農民不應分公私。（記者陳冠備攝）

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