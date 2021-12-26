不結婚就翻臉PO文 遭控毀損名譽判賠6萬

彰化覃姓女子因陳姓男友不願辦理結婚登記鬧翻，在臉書公布陳男施暴及約炮等行徑。彰化地院認為貼文陳男私德與公共利益無關，需賠償陳男精神撫慰金6萬元。情境照。（資料照）

2021/12/26 22:02

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣覃姓越南藉女子與彰化縣某前獅子會陳姓會長交往，兩人日前因要不要辦理結婚登記爆發全武行，覃女因此到到臉書社團發文指控陳男對她施暴、找女人回家過夜等，陳男不甘名譽受損提告傷害、毀謗等罪並附帶民事求償80萬元及刊登道歉啟事。彰化地院審理認為，覃女受害屬實，但貼文公開陳男私德與公共利益無關，判賠6萬元，刑事部分，陳男犯傷害罪處2月徒刑，覃女犯傷害、誹謗2罪判處拘役120天。

判決書指出，陳男與覃女交往2年，2020年1月13日晚間兩人在友人家聚餐喝酒，席間覃女要求陳男應趕快登記結婚，陳男拒絕，兩人隨即發生口角，後來陳男將覃女送回家，但翌日凌晨2點覃女卻跑到陳男住處吼叫，陳男於是把覃女拉至附近農田談判，結果兩人一言不合，進而互相扭打，覃女還被扒光上衣。

覃女不甘，同年3月她以友人帳號在多個臉書社團貼文「陳某某，你明明是一個老闆，可是你跟動物有甚麼差別？」、「你幹的多少壞事，很快就公布，讓大家看你的真面」、「你打我小孩流掉，打我全身受傷，你還好意思，帶那麼多女人睡在我床上？」等；同年4月覃女又以個人帳號在臉書貼文，指出「她與陳男交往期間常被他施暴、打到肺積水住院、住院第二天就帶女人回家睡」等，並在留言區張貼陳男照片，要求大家幫忙等語。

陳男反駁，他與覃女交往期間，多次借款給她投資，並贈予勞力士鑽表、鑽石項鍊等共價值500多萬元，卻僅因婉拒結婚登記就被打，覃女談和解時還要求300萬元分手費，不從就要脅散布其裸體畫面，對於違反傷害、毀謗等犯罪事實卻隻字未提，令他感到心寒，因此提告並請求賠償精神撫慰金80萬元，及在「彰化人大小事」等臉書社團以「不實內容」公開道歉方式刊登1個月，讓他恢復名譽。

庭訊時覃女辯稱，陳男經常對她口出惡言，更暴力對待導致流產，甚至與不知名女性在她家發生性行為等，才使她精神受創嚴重，她因為是歸化人士，在台朋友不多，才會在臉書發文求救，但是不到30分鐘就迅速撤下。

法官審理認為，覃女雖能提出事實遭暴力對待，不過依據刑法第330條第三項規定「對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰。但涉及私德而與公共利益無關者，不在此限」，覃女在臉書所爆料之事，涉及私德而與公共利益無關者，卻足以毀損陳男之名譽，因此陳男得以請求賠償非財產損失，審酌兩人社經地位，80萬元尚嫌過高，應以6萬元為適當。

另審酌，覃女誹謗行為至今已有1年多，現在請求刊登道歉啟事，反而使更多人知道誹謗內容，對恢復名譽並無助益，且該要求也違反憲法保障人民的言論自由，消極不表意自由，因此刊登道歉啟事不應允許。

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