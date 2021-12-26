彰化東螺溪流域污染防治有成 吸4255冬候鳥留鳥破紀錄

彰化東螺溪今年出現彩鷸等鳥種來度冬，吸引不少愛鳥人士來賞鳥。（湖埔社大提供）

2021/12/26 19:59

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化東螺溪有「彰化母親之河」美名，近年透過各單位積極整治，河域內外整潔及環境生態漸漸獲得改善，全國數鳥嘉年華會日前在全台各地舉行，就在東螺溪發現53種鳥種，數量更來到4255隻次，歷年之最。參與數鳥的湖埔社區大學執行長林淑玲表示，鳥類是生態環境指標，這次冬候鳥留鳥破紀錄，可感受到東螺溪防治污染已有成效，期盼東螺溪能成為候鳥天堂。

東螺溪又稱舊濁水溪，河川貫穿彰化中部田尾、北斗、埤頭、二林、溪湖、埔鹽等鄉鎮，其沿岸種有各式木棉樹、台灣欒樹等林樹，每年隨著季節換裝美不勝收，成為遊客賞花祕境，然而不只人類愛來，連白鷺鷥、小辮鵆、彩鷸等鳥類都經常飛來棲息、築巢，而且一年比一年多，今年還有冬候鳥大白鷺、花嘴鴨和保育類留鳥松雀鷹等不常見野鳥來此度冬。

野鳥一年比一年還多！林淑玲說，每年12月是全國各地數鳥嘉年華，因為東螺溪中游段的鹿島橋至天盛橋間河床兩岸沒有現代化水泥設施，沿岸更種有大型林樹，常吸引鳥類聚集，因此湖埔社大從7年前就開始參與計算有多少鳥種和數量，第一年只有約2000隻，至去年已有3461隻，今年更一舉突破4000隻，來到4255隻，鳥種則和去年一樣不變，都是53種，不過新增中白鷺、大白鷺、花嘴鴨、小青足鷸、松雀鷹、大冠鷲及彩鷸等。

湖埔社大專案經理謝文猷表示，新增鳥種感到欣喜，不過最開心的是原有物種小辮鴴，今年已突破150隻，反嘴鴴今年也有6隻，中白鷺也大幅增加，白冠雞及池鷺都穩定來報到，甚至連鳳頭蒼鷹、黑翅鳶也來築巢等，這代表東螺溪環境改善有了成效，連周邊農地無毒耕作也增加，才能成為競食生態。

謝文猷說，從歷年紀錄來看，東螺溪冬季枯水期是提供了候鳥絕佳的覓食與棲息環境，不過近兩年度冬鳥種及數量增加，另一關鍵就是東螺溪上游畜牧業廢水資源化，經縣府大力投入整治與取締，開始出現成效，河川減少優養化，魚兒群聚就吸引鳥類來覓食，期待未來有更多候鳥來東螺溪度冬，除了賞花還能成為賞鳥勝地。

全國數鳥嘉年華會日前在全台各地舉行，彰化東螺溪發現53種鳥種，數量來到4255隻次，歷年之最。（記者陳冠備攝）

東螺溪近年防治污染有成效，吸引大量冬候野鳥棲息。（記者陳冠備攝）

東螺溪原有物種小辮?，今年已突破150隻，代表東螺溪生態環境改善漸漸出現成效。（湖埔社大提供）

東螺溪流域出現黑翅鳶，顯示周邊施行無毒耕作農地增加。（湖埔社大提供）

彰化湖埔社區大學參與東螺溪數鳥已有7年，鳥的種類與數量已經有大幅度成長。（記者陳冠備攝）

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