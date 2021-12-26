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    首頁　>　彰化縣

    彰化搶當第7都影響基層初選？ 綠營縣黨部：作業照舊走

    彰化縣全力爭取升格為直轄市，也讓明年選戰充滿變數，尤其是縣議員部分，可能會出現參選爆炸的局面。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣全力爭取升格為直轄市，也讓明年選戰充滿變數，尤其是縣議員部分，可能會出現參選爆炸的局面。（記者劉曉欣攝）

    2021/12/26 17:15

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣爭取升格為第七都，不少綠營人士認為黨內初選應該延後登記與辦理，但民進黨彰化縣黨部主委邱建富強調，初選作業照舊走，但確定時程會延後，預計在登記協調不成下，在2月底或是3月初進行全民調。

    多位綠營人士認為，彰化縣既然爭取升格為直轄市，勢必衝擊明年的選舉，既然如此，就應該等升格是否如願之後再來敲定，才不會讓有意參選的人，先來黨內登記或是初選。

    有綠營人士強調，以往黨內基層提名作業，都是等縣長人選出爐後，再來辦理登記與初選，如今卻是彰化升格未定，縣長人選也未敲定，就要先來辦理基層登記與初選，完全與以往的程序背道而馳。

    邱建富強調，原本縣黨部執委會初步敲定全民調初選時程，原訂明年1月3日公告，登記日期為明年1月10日到14日，協調日期為1月18日到25日，如果縣議員、鄉鎮市長部分協調不成，將於2月14日到18日進行民調；但因為黨中央執委會延後到明年1月12日召開，所以，彰化縣黨內登記與初選也確定延後，預估春節之前完成登記，協調不成就在在2月底或是3月初進行全民調。

    邱建富指出，彰化縣爭取升格為直轄市一事，並不影響基層初選，目前決定作業一切照舊，因為依照以往桃園升格模式來看，選舉還是照辦，完全不受影響；至於，有綠營人士認為應該等縣長提名之後再來辦理初選，對此，邱建富也表示，希望黨中央能在基層初選前，就公布縣長人選。

    前彰化縣長魏明谷表示，如果彰化升格成功，因為「鄉、鎮、市」就改為「區」、所以，鄉鎮市長與鄉鎮市民代表就不再辦理選舉，現今的鄉、鎮、市長是已經連任兩屆，就直接派任區長，如果是初任鄉鎮市長的話，就由直轄市長依機要人員方式進用為區長；而鄉鎮市民代表，除依法停止職權外，就由直轄市長聘任為區政諮詢委員。

    不過，也有綠營人士就說，彰化升格勢必牽動明年大選，就算是採桃園模式，也就是選舉照選，升格照升，但是想繼續往上爬的人，就必須做好明年轉換跑道的決定，也勢必讓縣議員出現參選大爆炸的局面。

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