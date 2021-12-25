花壇僑愛國小補辦60年校慶 校友捐贈彩繪牆、新PU跑道落成同慶

彰化縣花壇鄉僑愛國小今天補辦60周年校慶運動會，貴賓切蛋糕慶祝學校蛻變。（彰化縣政府提供）

2021/12/25 19:01

〔記者張聰秋／花壇報導〕彰化縣花壇鄉僑愛國小今年62歲了，因疫情關係，2年前60周年校慶活動2度暫緩，直到今年疫情趨緩恢復舉辦，選在今天耶誕節補辦60周年校慶運動會，冠蓋雲集，校友捐贈彩繪牆和修繕換新的PU跑道工程舉行落成典禮，小朋友跑跑跳跳見證學校喜事，場面熱鬧。

與會來賓包括縣長王惠美、立委黃秀芳、縣議員温芝樺、李成濟、花壇鄉長顧勝敏、教育處長王智弘、彰化縣各級學校家長會聯合會秘書黃美熏、家長會長陳俊川、前會長蔡尚雯等人。校長李樑吉和與會來賓一起切蛋糕，同慶僑愛60歲生日快樂。

慶生以溫馨的感恩傳承，透過熱鬧精采的系列慶祝活動，呈現僑愛國小新風華；現場啟用砸下370萬元經費修繕完成的PU操場跑道，小朋友在新操場競賽，設備新，表現成績更好，選手場內較勁，場外加油聲此起彼落，熱鬧滾滾。

王惠美致詞期望跑道、視聽教室及兒童遊戲場的落成，提供全校師生優質安全的教學和運動環境，未來疫情和緩，開放社區民眾運動，培養運動習慣。

王惠美說，僑愛傑出校友在各領域綻放光芒，今日落成的彩繪牆，來自首屆校友唐進賢及白美英等人感念學校教育之恩，募集12萬元，聘請畫家沈保杉彩繪「魚躍龍門」作為紀念，對學校很有意義。

美麗的藝術創作繽紛的色彩和可愛的圖案，讓人眼睛為之一亮，還有全新PU道跑道襯托出新元素，為老校老面貌增添現代感，不少校友驚豔母校蛻變與成長，高興的心情跟學弟妹一樣，全寫在臉上。

彩繪牆「魚躍龍門」繽紛的色彩和可愛的圖案，為一甲子小學帶來新活力。 （彰化縣政府提供）

教育部和彰化縣政府補助彰化縣花壇鄉僑愛國小PU跑道操場整建修繕，全新跑道，小朋友運動休閒更舒適。（彰化縣政府提供）

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