為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    花壇僑愛國小補辦60年校慶 校友捐贈彩繪牆、新PU跑道落成同慶

    彰化縣花壇鄉僑愛國小今天補辦60周年校慶運動會，貴賓切蛋糕慶祝學校蛻變。（彰化縣政府提供）

    彰化縣花壇鄉僑愛國小今天補辦60周年校慶運動會，貴賓切蛋糕慶祝學校蛻變。（彰化縣政府提供）

    2021/12/25 19:01

    〔記者張聰秋／花壇報導〕彰化縣花壇鄉僑愛國小今年62歲了，因疫情關係，2年前60周年校慶活動2度暫緩，直到今年疫情趨緩恢復舉辦，選在今天耶誕節補辦60周年校慶運動會，冠蓋雲集，校友捐贈彩繪牆和修繕換新的PU跑道工程舉行落成典禮，小朋友跑跑跳跳見證學校喜事，場面熱鬧。

    與會來賓包括縣長王惠美、立委黃秀芳、縣議員温芝樺、李成濟、花壇鄉長顧勝敏、教育處長王智弘、彰化縣各級學校家長會聯合會秘書黃美熏、家長會長陳俊川、前會長蔡尚雯等人。校長李樑吉和與會來賓一起切蛋糕，同慶僑愛60歲生日快樂。

    慶生以溫馨的感恩傳承，透過熱鬧精采的系列慶祝活動，呈現僑愛國小新風華；現場啟用砸下370萬元經費修繕完成的PU操場跑道，小朋友在新操場競賽，設備新，表現成績更好，選手場內較勁，場外加油聲此起彼落，熱鬧滾滾。

    王惠美致詞期望跑道、視聽教室及兒童遊戲場的落成，提供全校師生優質安全的教學和運動環境，未來疫情和緩，開放社區民眾運動，培養運動習慣。

    王惠美說，僑愛傑出校友在各領域綻放光芒，今日落成的彩繪牆，來自首屆校友唐進賢及白美英等人感念學校教育之恩，募集12萬元，聘請畫家沈保杉彩繪「魚躍龍門」作為紀念，對學校很有意義。

    美麗的藝術創作繽紛的色彩和可愛的圖案，讓人眼睛為之一亮，還有全新PU道跑道襯托出新元素，為老校老面貌增添現代感，不少校友驚豔母校蛻變與成長，高興的心情跟學弟妹一樣，全寫在臉上。

    彩繪牆「魚躍龍門」繽紛的色彩和可愛的圖案，為一甲子小學帶來新活力。 （彰化縣政府提供）

    彩繪牆「魚躍龍門」繽紛的色彩和可愛的圖案，為一甲子小學帶來新活力。 （彰化縣政府提供）

    教育部和彰化縣政府補助彰化縣花壇鄉僑愛國小PU跑道操場整建修繕，全新跑道，小朋友運動休閒更舒適。（彰化縣政府提供）

    教育部和彰化縣政府補助彰化縣花壇鄉僑愛國小PU跑道操場整建修繕，全新跑道，小朋友運動休閒更舒適。（彰化縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    彰縣竹塘國中飛躍時空見證創校60年 找到美國間諜衛星航照圖
    2021/12/09 09:19

    彰縣竹塘國中飛躍時空見證創校60年 找到美國間諜衛星航照圖
    新北五股國小慶百年 三代、四代老校友回味校園點滴
    2021/11/27 12:08

    新北五股國小慶百年 三代、四代老校友回味校園點滴

    世界綠色大學評比 長榮大學進前百大
    新竹橫山國小110歲校慶 表揚傑出校友蔡清彥、戴世然等15人
    2021/11/20 15:35

    新竹橫山國小110歲校慶 表揚傑出校友蔡清彥、戴世然等15人
    中一中校慶攤位畫標哥「欲拍銃嘸」 網笑︰初生之犢不畏虎
    2021/05/02 14:42

    中一中校慶攤位畫標哥「欲拍銃嘸」 網笑︰初生之犢不畏虎

    最狂紳士回歸 金士曼再創特務新高度
    彰化縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播