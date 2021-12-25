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    扇行車庫風華再現 彰市鐵支路耶誕嘉年華璀璨登場

    彰化市「鐵支路聖誕嘉年華活動」今天在戶羽機關車園區熱烈展開，扇庫九九紀念展與鐵道模型展令人驚豔。（記者湯世名攝）

    彰化市「鐵支路聖誕嘉年華活動」今天在戶羽機關車園區熱烈展開，扇庫九九紀念展與鐵道模型展令人驚豔。（記者湯世名攝）

    2021/12/25 17:24

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市公所繼「蛙抵扇庫找軌萬聖趴」活動後，為明年扇形車庫百週年活動暖身的「鐵支路聖誕嘉年華活動」，今天起一連兩天在戶羽機關車園區璀璨登場，除了白天熱鬧的YOYO帶動唱、魔術表演、三輪車市集與限量粉紅泡泡小火車、轉轉麋鹿免費搭乘，以及浪漫夢幻的「雪花秀」與「泡泡秀」等，兩天的晚上另推出兩場次的「聖誕情音樂會」與「鐵定LOVE音樂會」，讓親子High翻天！

    座落於縱貫鐵路山海線交會處的彰化市，擁有興建於1922年、目前全台碩果僅存的扇形車庫，明年就將滿百年歷史，扇庫同時也是蒸汽火車時代的代表性建物，見證彰化在台鐵的鐵路歷史具獨特地位，更擁有豐富的鐵道人文風情。

    為了慶祝扇形車庫100歲生日，繼10月下旬逾3萬人次參與的「蛙抵扇庫找軌萬聖趴」後，市公所接續結合鐵道及聖誕節主題規劃舉辦系列活動，打造了從彰化車站廣場、車站本體建築、跨站天橋，再延伸至戶羽機關車園區，妝點及照亮整個彰化鐵道園區的「聖誕燈區」。

    帶動另一波高潮的「鐵支路聖誕嘉年華活動」，今天在戶羽機關車園區熱烈展開，兩天白天的動態活動內容，分別為飛鴿魔術互動秀、雜耍互動秀、小丑互動秀、YOYO帶動唱、薑餅雪花秀、大姊姊說鐵道故事、中國戲法及夢幻泡泡秀等，親子玩得不亦樂乎；至於靜態展覽，則有令人驚艷的「扇庫九九紀念展」與「鐵道模型展」。

    此外，今晚的「聖誕情音樂會」，到場獻唱的年輕藝人有書帆、曾靜玟、琳誼、黃霆睿與黃奕儒等人；明天預計將登場的則有許維芳、楊程鈞、李佳歡、九九與鼓鼓等多位年輕偶像級藝人。

    彰化市「鐵支路聖誕嘉年華活動」今天在戶羽機關車園區璀璨登場，小朋友搭乘粉紅泡泡小火車High翻天！（記者湯世名攝）

    彰化市「鐵支路聖誕嘉年華活動」今天在戶羽機關車園區璀璨登場，小朋友搭乘粉紅泡泡小火車High翻天！（記者湯世名攝）

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