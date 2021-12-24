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    1夜毒死20條狗 彰化清水岩寺周邊出現「毒狗客」

    清水岩寺周邊出現「毒狗客」，居民貼大字報警告。（記者顏宏駿攝）

    清水岩寺周邊出現「毒狗客」，居民貼大字報警告。（記者顏宏駿攝）

    2021/12/24 12:04

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣清水岩寺周邊驚傳「毒狗客」出沒，毒狗人一夜毒死20隻大小流浪狗，警方到附近調閱監視器並蒐證，雖有懷疑一些特定人士，但苦於直接證據，當地民眾已將死狗就地掩埋，同時呼籲勿毒殺生靈，他們也希望上山散步的民眾不要再餵狗，以免讓流浪狗越聚越多。

    清水岩寺上方停車場，上個月底出現近20隻暴斃的流浪狗，此事件驚動警方上山追查下毒元凶，雖有取得相關畫面，但沒有直接證據，也無法揪出真凶。

    據了解，清水岩寺上方的長青步道是當地熱門健身散步據點，每天吸引附近鄉鎮的民眾前來健行，原本流浪狗只有數隻，但近半年來驟增到2、30隻，主因係散步的遊客餵食，加上民眾棄養，流浪狗不斷增加，上月底至少有30隻流浪狗長期聚集在此。

    上個月底清水岩寺上方兩處停車場，陸續出現野狗暴斃，才1夜的時間就發現近20隻橫屍2座停車場附近，知情人士研判可能是用農藥毒殺。

    清水岩寺總幹事陳慶福說，毒狗行為固然讓人髮指，但沒有民眾不斷的餵食和棄養，流浪狗也不會迅速的增加，他呼籲民眾不要再把狗丟到這裡來，清水岩寺周邊都是住家，流浪狗過多已經影響到居民的生活，毒狗、棄養、餵食的行為都應該檢討。

    縣府動物防疫所警告「毒狗客」，虐待動物致死，查獲可處一年以下有期徒刑，他們也會視情況在當地加裝智慧監視器，請民眾勿觸法和棄養。

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