不夠冷？「洄游烏」來太少 野生烏魚子產量大減喊漲

彰化區漁會推出的冠軍烏魚子，今年價格微調1到2成。（記者劉曉欣攝）

2021/12/24 00:57

〔記者劉曉欣／彰化報導〕冬至都過了，卻遲遲等不到大批的烏魚入港，彰化縣專門曬野生烏魚子的魚商陳錫榮說，他每年都曬約500台斤野生烏魚子，今年只曬了100台斤，產量大減，勢必價格喊漲，至少要漲個1成以上。

陳錫榮說，往年烏魚都在冬至前後10天來報到，今年受到暖冬影響，水溫不夠冷，讓「洄游烏」遲遲不來，目前所到的量都很少，許多漁民追著烏魚跑，跑到東引去抓，台灣海域最近才有抓到「洄游烏」，但烏魚體型明顯比往年小，連烏魚卵都變小，沒有飽滿，懷疑也與氣候暖化有關。

他說，今年烏魚子全面漲價，養殖烏魚飼料貴，產量少，連帶價格都漲個2、3成，野生烏魚子也要漲，重點就是「洄游烏」的數量太少，連捕撈上岸的烏魚卵都變小，民眾喜歡比較重、比較氣派的烏魚子，他每次都是聞「烏」趕到港口，有時一看烏魚卵太小了，不符合曬烏魚子的成本，也只好捨棄，就算是看中要的烏魚卵，收購價也比去年來得高。

陳錫榮說，今年野生烏魚子在量少前提下，價格也要漲個至少1成以上，原本一付兩片10兩烏魚子要漲到3000元，一付兩片16兩烏魚子要漲到4000元，現在只能求老天爺能夠氣溫直直降，讓烏魚趕快來。

彰化區漁會說，今年養殖烏魚子價格調漲，區漁會也微漲1到2成，區漁會推出的冠軍烏魚子最頂級的是1付2片16兩的是3900元，1付2片14兩的是3300元，1付2片12兩的是2500元，1付2片10兩的是1950元，1付2片8兩的是1450元。

彰化年年曬烏魚子的魚商陳錫榮大嘆，以往每年曬500台斤烏魚子景像已不復見，只能看照片回憶。（陳錫榮提供）

彰化區漁會說，每年都是越頂級的烏魚子最快賣光光。（記者劉曉欣攝）

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