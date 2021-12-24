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    首頁　>　彰化縣

    想聽玖壹壹合體ELLA開唱《來個蹦蹦》？ 耶誕節來鹿港

    彰化縣今年的耶誕演唱會在鹿港體育場舉辦，Ella（左2）當晚將與玖壹壹合唱《來個蹦蹦》。（資料照，混血兒娛樂提供）

    彰化縣今年的耶誕演唱會在鹿港體育場舉辦，Ella（左2）當晚將與玖壹壹合唱《來個蹦蹦》。（資料照，混血兒娛樂提供）

    2021/12/24 00:01

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕耶誕節何去處？想聽限定天團「9E11」合唱《來個蹦蹦》，到鹿港小鎮就對了！Ella陳嘉樺耶誕節當晚9點上台開唱，玖壹壹則是9點半登台，不只重現限定天團「9E11」，也確定會同台開唱《來個蹦蹦》！

    彰化縣今年的耶誕演唱會在鹿港體育場舉辦，當晚7點左右由歌手魏妙如打頭陣，接著7點半上台的是魏嘉瑩，廣受年輕世代喜愛的告五人，則是8點10上台開唱半小時，在地的「總鋪師歌手」陳隨意8點40分登台演唱。

    許多人關注限定天團「9E11」會不會同開唱《來個蹦蹦》？答案是確定的！Ella陳嘉樺在晚上9點登台，玖壹壹則是9點半壓軸演出，預計在9點半左右，就可以見到Ella陳嘉樺再度與玖壹壹合體演出最受期待的《來個蹦蹦》，最後再以480秒的璀璨煙火秀為演唱會畫上美麗的句點。

    縣府提醒，鹿港小鎮耶誕演唱會雖然是晚上登場，但全天候都有活動與節目，鹿港體育場一帶全天交通管制，請民眾遵守警察指揮。

    縣府說，除了耶誕演唱會，彰化月影燈季已經在天空步道、大佛區、美術館等區點燈，推出18路「八卦山大佛線」，每逢週六、日行駛26班次，停靠站為彰客彰化站、三角公園、八卦山天空步道、千禧廣場、八卦山脈生態遊客中心、C119軍機公園、國立彰化生活美學館、成功營區、縣議會、孔子廟，全票25元，半票12元，也有一日優惠券，只要40元就可無限次搭乘。

    彰化月影燈季已經點燈，成為民眾打卡熱點。（記者劉曉欣攝）

    彰化月影燈季已經點燈，成為民眾打卡熱點。（記者劉曉欣攝）

    耶誕節想看彰化八卦山燈景，可以搭乘【18路】「八卦山大佛線」，每逢星期六、日都會行駛26班次。（彰化縣政府提供）（記者劉曉欣攝）

    耶誕節想看彰化八卦山燈景，可以搭乘【18路】「八卦山大佛線」，每逢星期六、日都會行駛26班次。（彰化縣政府提供）（記者劉曉欣攝）

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