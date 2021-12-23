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    首頁　>　彰化縣

    鹿港「金銀廳」家族古墓被盜 2竊賊賠6萬換緩刑

    鹿港「金銀廳」家族先人黃禮永古墓刻有青斗石石雕，有盜墓者看上其價值偷竊，不過法網恢恢仍被警方查獲。（警方提供）

    鹿港「金銀廳」家族先人黃禮永古墓刻有青斗石石雕，有盜墓者看上其價值偷竊，不過法網恢恢仍被警方查獲。（警方提供）

    2021/12/23 22:38

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣鹿港黃氏家族「金銀廳」名列鹿港鎮「八景十二勝」，今年7月傳出家族祖先黃禮永古墓遭盜，盜墓者相中由蔣馨匠師家族打造的青斗石石雕作品，將墓肩、墓手整個撬開偷走，引起社會震驚，警方火速將涉嫌偷竊的楊男、呂男逮捕。彰化地院審理，依家中竊盜罪將兩人處以8月、6月徒刑，不過兩人坦承犯行，並賠償6萬元和解，得以緩刑2年。

    根據文史工作者表示，黃禮永在日治時代經營碾米廠有成，在鹿港創設「黃慶源」商號，地方都稱「米刈永」，是在當時的鹿港是僅次辜家的富豪名流之輩，1930年黃禮永墓園建立，並找來蔣馨家族打造，其人物表情與姿態特別傳神，但30多年前，古墓前的人物、動物石雕遭竊，沒想到今年6月、7月古墓又傳失竊，墓手石堵、墓碑的墓肩石都不翼而飛，有的還採取強硬手法撬開偷走，以致墓塚被破壞令人痛心。

    判決書指出，楊男（49歲）、呂男（47歲）兩人知悉青斗石要價不菲，便於去年6月22日和7月12日晚間7點多時潛入黃家墓園，利用鐵鍬、鐵鎚、鑿子和螺絲起子等工具偷竊黃禮永古墓上的墓肩、墓手等5塊青斗石石雕，並藏放在楊男斗六住處，後來警方獲報將兩人逮捕。

    彰化地院審理期間，兩人歸還5塊青斗石石雕，並賠償6萬元與黃家子孫達成調解，法官審酌後量處以上其刑。全案可上訴。

    黃禮永古墓驚傳遭盜墓，墓碑左右邊的雕工精采的墓肩石均被偷走。（圖由黃家後代提供）

    黃禮永古墓驚傳遭盜墓，墓碑左右邊的雕工精采的墓肩石均被偷走。（圖由黃家後代提供）

    鹿港金銀廳家族的黃禮永古墓氣勢宏偉，其石雕委由蔣馨家族打造，古墓上的人物、動物石雕姿態特別傳神。（圖擷取自鹿港影像館臉書，許蒼澤攝影，許正園提供）

    鹿港金銀廳家族的黃禮永古墓氣勢宏偉，其石雕委由蔣馨家族打造，古墓上的人物、動物石雕姿態特別傳神。（圖擷取自鹿港影像館臉書，許蒼澤攝影，許正園提供）

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