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    首頁　>　彰化縣

    轟！國道1號中彰7車連環撞 車陣一度大塞6公里

    國1彰化王田路段今晚發生7輛車連環追撞事故，後方車輛一度大塞6公里，車陣走走停停。 （記者湯世名翻攝）

    國1彰化王田路段今晚發生7輛車連環追撞事故，後方車輛一度大塞6公里，車陣走走停停。 （記者湯世名翻攝）

    2021/12/23 20:40

    〔記者湯世名／彰化報導〕轟！國道1號彰化王田路段，今晚傳出休旅車、轎車共7輛車連環追撞事故，7輛車有如「黏巴達」一般，幾乎都是車頭緊貼著車尾，追撞車輛車頭都有程度不一的毀損，所幸無人員受傷，追撞車輛的駕駛與乘客全都下車待援，拖吊業者與國道三隊據報派員趕往現場，直到晚間6時40分排除，由於適逢下班時間，後方車流一度大塞6公里，所幸晚間7時後恢復順暢。

    國道警方初步調查疑相關車輛未保持安全距離，導致發生連環追撞事故，相關駕駛酒測值都為0，不過確實肇事原因與責任還要再釐清。

    這起事故發生在今晚近6時，國道1號北上188公里彰化、台中交界的王田交流道路段內側車道，有7輛車連環追撞，由於撞擊力道猛烈，每輛車頭都毀損，路面散落車體零件，且後車車頭幾乎都緊貼著前車車尾，有如「黏巴達」般。7輛車的駕駛與乘客也都下車站在內側車道待援，後方車流迅速回堵。

    國道三隊與拖吊車業者都在據報後趕往現場，工程單位與員警都指揮車輛小心通過，拖吊車業者則對相關車輛實施拖吊。適巧北上191公里也發生3輛車連環追撞事故，所幸事故車輛迅速排除到路肩，由拖吊車拖離現場，不過由於適逢下班時間，後方車輛一度回堵到北上194公里，行車時速只有10、20公里，甚至不時出現定點，所幸迅速處理下於晚間7時後恢復順暢。

    國1彰化王田路段今晚發生7輛車連環追撞事故，7輛車有如「黏巴達」一般，幾乎都是車頭緊貼著車尾，所幸無人員受傷。 （記者湯世名翻攝）

    國1彰化王田路段今晚發生7輛車連環追撞事故，7輛車有如「黏巴達」一般，幾乎都是車頭緊貼著車尾，所幸無人員受傷。 （記者湯世名翻攝）

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