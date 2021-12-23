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    首頁　>　彰化縣

    無業光頭男喊搶劫 還排隊3分鐘才動手

    光頭男一進門就手指超商店員喊「我要搶劫」。（翻攝畫面）

    光頭男一進門就手指超商店員喊「我要搶劫」。（翻攝畫面）

    2021/12/23 18:25

    〔記者陳冠備／彰化報導〕我要搶劫！彰化縣員林市浮圳路上OK便利商店，昨晚有一名光頭男子闖入，進門就對店員大喊「我要搶劫」，不過店員無視，繼續為客人結帳，光頭男只好先「陪站」結帳，站了3分鐘才想起要搶劫，便伸手往收銀台拿起2張千元紙鈔並往桌上拍，店員無奈只好報警，光頭男也在原地等待逮捕。警方表示，該男子無業想吃免錢飯而突發奇想，訊後依恐嚇取財罪嫌移送法辦。

    這起烏龍搶劫過程都被店內監視器拍下，昨（22）日晚間8點50分，一名光頭男子進入超商，便手指超商店員說「我要搶劫」，還要店員報警，不過店員見他沒其他動作，便先幫其他客人結帳，光頭男只好先陪站在收銀機旁等店員忙完，可是客人結帳不斷，光頭男等到不耐煩，便擅自從收銀台拿出2000元，再丟向收銀台旁角落，店員彎腰撿起2000元後報警，光頭男也沒逃，還一直站在原地等警方到場，甚至還向警察揮手招呼，荒謬舉止讓在場的人都看了傻眼。

    警方表示，獲報後立即前往超商將林男（42歲）逮捕，林男並無反抗，現場也無人員受傷。經查，林男長期無業沒工作，因感嘆年關將屆沒錢吃飯，便突發奇想，被抓進監獄就能吃免錢飯，所以到超商喊搶劫，林男舉止已涉嫌恐嚇取財等罪嫌，昨晚訊後已移送地檢署偵辦。

    超商店員說，第一次遇到搶劫，不過店裡有保險，並沒有要跟他反抗，可是他也沒有要搶劫動作，只好先幫客人結帳，最後見他從收銀機拿錢才報警，也覺得這社會經濟是不是不景氣，才會出現這樣的人想要吃免錢飯。

    超商店員忙著為客人結帳，光頭男只好站在收銀檯旁「陪站」結帳。（翻攝畫面）

    超商店員忙著為客人結帳，光頭男只好站在收銀檯旁「陪站」結帳。（翻攝畫面）

    光頭男見警察趕到，還出門口招呼，荒謬舉止讓客人都看傻眼。（翻攝畫面）

    光頭男見警察趕到，還出門口招呼，荒謬舉止讓客人都看傻眼。（翻攝畫面）

    警方火速將林男逮捕，訊後依恐嚇取財罪嫌移送法辦。（記者陳冠備攝）

    警方火速將林男逮捕，訊後依恐嚇取財罪嫌移送法辦。（記者陳冠備攝）

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