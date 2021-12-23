接種BNT疫苗後左側無力無知覺 彰縣女國中生留院治療

彰化傳出有國女生施打BNT疫苗，身體出現麻痺無知覺狀況，經住院連續施打26劑免疫球蛋白針才緩和。（民眾提供）

2021/12/23 16:28

〔記者陳冠備、劉曉欣／彰化報導〕彰化縣員林市一所國中陳姓女學生，10月初在校打完第一劑BNT疫苗後，身體陸續出現異常，最後左半側幾乎麻痺，連鞋子掉了都不知道，12月4日陳女趕緊住院救治，19天內打了26劑免疫球蛋白針救命。對此彰化縣政府衛生局表示，縣府已啟動關懷機制，將協助向中央申請「預防接種受害救濟」，尋求應有醫療協助、確保權益。

據了解，陳女目前為國二生，10月8日在校接種BNT疫苗，起初肢體末端有異狀但不明顯，未料2週後左側肢體出現無力狀況，有一次走路走到一半連鞋子掉了都不知道，家屬驚覺事態嚴重，本月4日趕緊將陳女送到台中榮總救治，目前院方先對該生進行26劑的免疫球蛋白治療，不過至今左側仍麻痺，未見好轉。

「我會一輩子都這樣嗎？」陳女家長表示，當孩子問我這句話時他整個人傻住，心更糾結在一起，他從小就灌輸孩子要打疫苗，服膺國家公衛政策，現在他們配合國家政策，卻發生這樣的事，希望國家也要幫他們，不要讓老百姓感到無助。

校方校長表示，學校開打BNT後，有2名學生出現輕微狀況，不過陳女反應漸漸有左肢無力狀況，目前先往醫院接受住院治療，看見學生及家長無助處境讓人心疼，校方已啟動關懷機制，並與家長保持密切連繫，持續關懷該生的狀況。

對此彰縣府教育處表示，接獲本案訊息後，教育處與學校已同時啟動輔導機制，導師、輔導教師、校護持續連繫關懷外，並透過學校仁愛基金由校長先行致贈基金予以協助。

彰縣府社會處表示，縣府教育處已派員慰問關懷，並透過多方管道協助該案醫療及紓困方案，同時將協助申請縣急難救助及提供及時送愛關懷金，並評估後續需求轉介民間慈善單位予以協助。

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學校校長表示，校方已啟動關懷機制，持續關懷該生的狀況。（記者陳冠備攝）

校園施打BNT疫苗，目前將進入施打第二劑階段。（資料照）

彰化校園施打第一劑BNT疫苗已近2個月，已有2名國中生出現肢體麻痺狀況。（資料照）

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