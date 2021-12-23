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    確定了！鹿港地標由澄悅商旅得標 小鎮旅宿業進入戰國時期！

    鹿港最新地標的鹿信管理大樓，確定由在地的「澄悅商旅」取得到20年的營運權。（記者劉曉欣攝）

    鹿港最新地標的鹿信管理大樓，確定由在地的「澄悅商旅」取得到20年的營運權。（記者劉曉欣攝）

    2021/12/23 16:40

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕鹿港小鎮旅宿業進入戰國時期！鹿信管理大樓今年落成啟用，成為鹿港最閃亮的地標，鹿港信用合作社也把4、5、6、7、8等5個樓層則對外招租，經過2次招標作業，由在地品牌的「澄悅商旅」得標，客房裝修將以鹿港元素走輕奢華風，預計明年6月底營運！

    鹿港「澄悅商旅」業者黃振業表示，「澄悅商旅」從2017年開始營業，客房數有54間，由於「澄悅」與鹿信管理大樓相距只有300公尺，如今拿下20年的經營權，加上鹿信大樓40多間客房，也宣告「澄悅商旅」跨出擴大服務版圖第一步，客房量也將破百。

    黃振業強調，他出身彰化縣秀水鄉，以磊泰建設跨足旅宿業，返回彰化家鄉經營自有品牌的「澄悅商旅」，即使是在疫情期間，「澄悅商旅」都沒有轉型為防疫旅館，客源以商務與國旅為主，拿下鹿信管理大樓5個樓層的經營權，將融入鹿港元素進行裝修，以「輕奢華」營造客房氛圍，預計2022月6月底正式對外營運！

    鹿信管理大樓今年5月啟用，鹿信使用1、2、3樓與頂樓9樓，其餘樓層則對外招租，由於地段鄰近鹿港天后宮、老街與鹿港轉運站預定地，吸引各方人馬來洽詢，但鹿信開出「不能轉租，不能以不動產去貸款、除了早餐也不能經營餐廳、婚宴會館」等3不條款後，也讓許多連鎖品牌的旅宿業者打退堂鼓。

    鹿信大樓對為招標作業日前進行第2次招標，只有「澄悅商旅」投標，以每個月租金38萬元得標，不過，進駐業者必須負擔裝修費用，粗估大約需要5000萬元。

    鹿信大樓位於鹿港中正路、鹿草路的三角窗地段，已成鹿港新地標，鄰近的勞動學苑住宿區也已完成招標作業，由亞太創業投資公司得標，預估等消防設施改善完成，得標廠商即可進駐營運，可望在明年夏季提供158間客房的服務量能；加上鹿港三民路上的永樂酒店提供62間客房，以及鹿港多家民宿，在選擇性增多的情況下，都將吸引更多旅客到鹿港小鎮住一晚！

    鹿港「澄悅商旅」經營者黃振業由建設業跨足旅宿業，也是自有品牌。（記者劉曉欣攝）

    鹿港「澄悅商旅」經營者黃振業由建設業跨足旅宿業，也是自有品牌。（記者劉曉欣攝）

    勞動學苑的住宿區也完成招標作業，預計明年夏季過後提供服務。（記者劉曉欣攝）

    勞動學苑的住宿區也完成招標作業，預計明年夏季過後提供服務。（記者劉曉欣攝）

    鹿港永樂酒店鄰近鹿港龍山寺，前身是立委服務處進行改造。（資料照，記者劉曉欣攝）

    鹿港永樂酒店鄰近鹿港龍山寺，前身是立委服務處進行改造。（資料照，記者劉曉欣攝）

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