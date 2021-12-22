進口美豬抱蛋！彰化縣稽查進口豬 1店西班牙標示丹麥罰4萬

政府開放美豬進口，彰化縣聯合稽查小組查察3863家次廠商，勾稽比對進貨資料後，發現全縣今年來沒有一家業者有進美豬。（縣府提供）

2021/12/22 18:26

〔記者張聰秋／彰化報導〕四大公投落幕，禁止開放進口美豬議題，不同意票大於同意，為了提升國家的競爭力，政府今年1月1日起正式開放進口含萊克多巴胺的豬肉肌肉及其脂肪，以及30月齡以上的美國牛肉進口，開放近1年來，彰化縣政府組聯合稽查小組，加強執行高風險豬肉稽查專案，結果都沒查到有業者進口美豬，卻在3863家次稽查勤務中，意外查獲1件餐飲店豬肉標示不實，實際松阪豬來源為西班牙，現場則標示為丹麥及台灣，衛生局依照違反食安全裁罰4萬元。

為何查了上千家只查到1家違法？食品衛生科長林敏芬表示，中央從源頭查起，彰化縣已是中下游廠商，勾稽比對後今年到目前為止，全縣沒有1家業者進口美豬。

林毓芬表示，因應今年起開放美豬進口，顧慮美豬可能引發食安疑慮，縣府去年底就宣布，拒絕美豬進入校園營養午餐和社區關懷據點，今年起，為了強化進口豬肉管理，聯合稽查小組持續執行高風險豬肉稽查專案，由進口商進行高風險豬肉流向逐批查核管理，並針對食品製造業、超市及大賣場、餐飲業、餐盒工廠等食品供應鏈，全面性展開地毯式豬肉標示稽查和抽驗，勾稽比對豬肉產品原產地標示的正確性，今年到目前為止共稽查3863家次，結果僅有1件餐飲店因菜單多，業者疏失，豬肉標示不實，西班牙進口標示成丹麥和台灣，違法規定，現場要求改善，並裁罰4萬元罰鍰。

彰化縣目前300個社區關懷據點，其中，260處提供老人共餐，衛生局要求共餐據點比照校園營養午餐，全部禁用美豬，社區均落實。

美豬開放進口來台近1年，彰化縣嚴格要求校園午餐使用美豬，只能以國產肉品為食材，圖為縣長王惠美視察校園營養午餐食材，與小朋友共進午餐。（資料照，縣府提供）

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