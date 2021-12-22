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    盜採11萬噸國土再回填14萬噸污泥 黑心砂石業者判11年

    齊國砂石場盜取挖空國土，再回填重金屬汙泥，過程都被監視檢警拍下。（彰化地方法院提供）

    齊國砂石場盜取挖空國土，再回填重金屬汙泥，過程都被監視檢警拍下。（彰化地方法院提供）

    2021/12/22 17:00

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化地檢署日前偵破1起非法亂倒重金屬污泥案件，不乏知名科技環保公司也涉入其中，其中經營砂石場的齊國公司，不僅盜採國土11萬噸，還提供場地回填14萬噸廢污泥，嚴重影響大安溪河域生態致使污染。彰化地院近日審結，依違反廢棄物清理法等罪，判處齊國公司負責人陳世允11年徒刑，其餘4名涉案人處10年至3年6月不等徒刑，另開罰齊國1500萬元罰金，並沒收犯罪所得8779萬元。

    該案緣由2020年彰化地檢署偵辦1起重金屬亂傾倒案，發現上市公司同開科技和環保科技大廠冠昇環宇、長信公司受託清理重金屬污泥，卻未依規定處理，而以偷工減料及開假發票方式掩飾，並交由不法清運業者隨意傾倒在台中大安溪齊國砂石場，及彰化、雲林等縣農牧地，檢方依此將以上不法集團成員共27人提起公訴。

    由於該案涉案人員眾多，彰化地院將該案分兩次判決，今年12月6日針對環保、清運公司業者及成員共22名，判處11年至1年6月不等徒刑，並對個人與公司處以罰金共8630萬元，其中同開科技公司最多為1700萬元，同時追回犯所得1億8431萬元。

    判決書指出，71歲陳世允、44歲陳璽元為父子，兩人一起經營齊國砂石公司與昌華砂石行（以下合稱齊國公司），並在台中市和平區達觀部落承租國有地經營砂石及混凝土買賣，但他們貪圖廢棄物處理費用，從2017年起竟將砂石場內大片國有土地盜取挖空約11萬噸，再陸續回填或堆置來自於同開、長信、冠昇等公司約14萬公噸的污泥。

    判決書也指出，齊國公司負責人陳世允與介紹人宋國維，為飾其掩埋處理犯行，從指示會計虛偽開立「砂石」、「混凝土」、「運費」、「砂、運費」等不實發票交予長信等公司作為處理費用，兩人亦提供不實契約，及協助填寫不實之CLSM出貨紀錄等，讓冠昇、同開公司等以向主管機關申報。

    法官審理，齊國公司為獲取鉅額不法暴利，大量盜挖廠區地下砂石，以收受數量龐大污泥，以致破壞珍貴山林保育地、農牧用地、河川地與原住民保留地等，進而污染大安溪，牽連中下游廣大農業民生用水，短時間更難以回復，審酌陳世允、宋國維均為累犯，應加重其刑，各處11年、10年徒刑，陳璽元4年8月，另林姓與張姓涉案人各處6年、3年6月徒刑。同時開罰齊國1500萬元罰金，並沒收犯罪所得8779萬元。

    齊國公司於大安溪旁國有原住民保留地上，廢棄污泥堆積如山。（彰化地方法院提供）

    齊國公司於大安溪旁國有原住民保留地上，廢棄污泥堆積如山。（彰化地方法院提供）

    因為污泥有相當比例來自電子廠，含有金屬成分，具有導電性質，且經專業地下探測，確定A、B、C、D、E區地底下都是污泥。（彰化地方法院提供）

    因為污泥有相當比例來自電子廠，含有金屬成分，具有導電性質，且經專業地下探測，確定A、B、C、D、E區地底下都是污泥。（彰化地方法院提供）

    彰化地檢署檢察官在大安溪河川地對污水進行採樣，經檢測酸鹼值達12，屬於強鹼，對環境已造成嚴重污染。（彰化地檢署提供）

    彰化地檢署檢察官在大安溪河川地對污水進行採樣，經檢測酸鹼值達12，屬於強鹼，對環境已造成嚴重污染。（彰化地檢署提供）

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